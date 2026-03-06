«Киевстар» и Vodafone опровергли наличие российского шпионского ПО в своих сетях

Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что в сетях мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone установлено российское шпионское программное обеспечение (ПО). Однако оба оператора эти утверждения опровергли, пишет dev.ua.

Штилерман прокомментировал видео, на котором «шахид» летит на критически малой высоте над жилым домом в Полтаве. В своем посте он утверждал, что каждый абонент «Киевстара» или Vodafone фактически находится под слежкой — через систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которую применяет Федеральная служба безопасности России (ФСБ). По мнению Штилермана, эту систему встроили в ядро сетей обоих операторов еще в 2014 году — когда «Киевстар» частично принадлежал российскому «Вымпелкому», а Vodafone — МТС. Именно из-за СОРМ операторы, по его утверждению, не способны отследить подключение «шахеда» к сети, что и делает возможными полеты FPV-дронов над украинскими городами.

- Реклама -

Пресс-служба «Киевстара» эти утверждения опровергла. Представители компании подчеркнули, что вся инфраструктура оператора работает в соответствии с законодательством Украины и международными стандартами кибербезопасности, а также регулярно проходит проверки и сертификацию.

Подобно отреагировал и Vodafone. Пресс-служба оператора назвала информацию из поста ложной и вводящей в заблуждение. В компании отметили, что работа оборудования и сервисов Vodafone Украина полностью соответствует украинскому законодательству и внутренним политикам безопасности глобального Vodafone, которые действуют во всех странах присутствия бренда.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В свою очередь, глава «Центра радиотехнологий» и советник министра обороны Сергей Бескрестов (позывной Флеш) опроверг техническую составляющую утверждений Штилермана. В посте на Facebook он отметил, что в настоящее время «шахеды» не имеют физической возможности управлять через сети мобильной связи. По его словам, на борту дрона есть только трекер с двумя модемами и четырьмя внешними антеннами, которым управляет одноплатовый компьютер Raspberry Pi. Это устройство выполняет только две функции — передает координаты дрона и параметры работы двигателя.

Стоит напомнить, что в сентябре 2025 года Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предполагал возможность отключения мобильных сетей или существенного замедления мобильного интернета во время дроновых атак со стороны России.