«Готовятся предписания». НКЭК выявила нарушения норм резервного питания у мобильных операторов

В 2026 году проверки мобильных операторов в отдельных областях Украины выявили нарушения требований по автономному питанию базовых станций (БС). Об этом в комментарии LIGA.net рассказала член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) Виктория Трощенко.

«Изучаются материалы проверок, готовятся предписания об устранении выявленных нарушений», — сообщила Трощенко. Если операторы не исправят ситуацию после получения предписаний, регулятор будет рассматривать вопрос о финансовых санкциях. По ее словам, этот процесс является длительным.

Стоит отметить, что проверки проводились уже по новым, сниженным требованиям, которые вступили в силу во втором полугодии 2025 года. До августа 2025 года операторы должны были обеспечить все свои БС источниками бесперебойного питания (ИБП) для автономной работы не менее 10 часов, а также оснастить генераторами четверть станций с возможностью бесперебойной работы в течение 72 часов. Впрочем, из-за длительного отключения электроэнергии аккумуляторы не успевали заряжаться за те несколько часов, когда свет все-таки был.

Поэтому во втором полугодии 2025 года государство несколько раз пересматривало нормативы, приближая их к реальным условиям. Новые правила, в частности, сократили минимальное время автономной работы БС на аккумуляторах, зато увеличили долю станций, которые необходимо оснастить генераторами для 72-часовой работы. В свою очередь, проценты различаются в зависимости от региона. Решение принято распоряжением Национального центра оперативно-технического управления (НЦУ), который управляет телекоммуникационными сетями в условиях военного и чрезвычайного положения. Документ имеет гриф «Для служебного пользования», поэтому конкретные показатели не разглашаются.

НКЭК до сих пор не проверяла резервное питание БС в Киеве. Трощенко пояснила, что действующее законодательство дает регулятору право инициировать такие проверки только на основании обращений потребителей, государственных органов или самого НЦУ. Оснований для ревизий в столице пока не было.

Даже в тех областях, где проверки уже проводились, выявить реальное положение дел во время блэкаута невозможно. НКЭК может проверить количество имеющихся генераторов, планы их распределения во время отключений и обеспечение аварийными бригадами, однако провести инспекцию непосредственно во время обесточивания — не в состоянии.

Параллельно с проверками НКЭК в течение 2025 года совместно с НКРЭКУ работала над увеличением разрешенной электрической мощности для БС. Это необходимо для сокращения времени зарядки аккумуляторов и, соответственно, продления автономной работы станций. По итогам этой работы более 2 000 БС получили разрешения на повышение мощности от региональных операторов распределительных систем (ОРС).

Контроль за соблюдением требований операторами — один из приоритетов НКЭК. Ранее регулятор напомнил поставщикам электронных коммуникационных сетей и услуг об обязанности блокировать доступ к веб-ресурсам, через которые организуются азартные игры без государственной лицензии.