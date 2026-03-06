Apple Music введет маркировку треков, созданных искусственным интеллектом

Новости
Apple Music
Фото: TechCrunch

Apple Music внедряет систему маркировки музыкальных композиций, в создании которых участвовал искусственный интеллект (ИИ). Новый механизм позволит звукозаписывающим компаниям и дистрибьюторам помечаться такой контент еще на этапе загрузки материала на платформу, сообщает TechCrunch.

О новых правилах Apple уведомила партнеров отдельным письмом, в котором разъяснила, как будет работать расширенный набор метаданных. Метаданные музыкальных файлов традиционно содержат название композиции и альбома, имя исполнителя, жанр и другую сопутствующую информацию. Теперь к этому набору добавятся специальные теги для обозначения случаев, когда ИИ участвовал в создании определенных элементов трека — полностью или частично.

Потребность в таком инструменте давно зрела среди слушателей — похожие идеи уже звучали в социальных сетях и онлайн-сообществах. Впрочем, новая система имеет существенное ограничение: заполнение тегов является добровольным. Решать, ставить ли отметку об использовании ИИ, остается на усмотрение лейбла или дистрибьютора, которые делают это вручную во время загрузки.

Подобный подход применяет и Spotify, в то время как другие стриминговые платформы выбрали собственные способы решения этого вопроса. В частности, Deezer использует собственные инструменты для выявления контента, сгенерированного ИИ. Несмотря на это, точно определить участие ИИ в создании музыки остается технически сложной задачей независимо от выбранного метода.

Редакция Mediasat
