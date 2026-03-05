«Второй Витя»: новый сезон сериала выйдет на «Киевстар ТВ» 2 мая

2 мая на платформе «Киевстар ТВ» состоится онлайн-премьера второго сезона оригинального сериала — «Второй Витя». Продолжение драмеди об автослесаре из Лубен, который мечтает стать психологом, выходит в рамках стратегического партнерства «Киевстар ТВ» и FILM.UA Group и является частью целенаправленной работы по развитию украинского сериального контента для OTT-платформ.

В первом сезоне зрители познакомились с Витей (Виктор Дуфинец) — молодым автослесарем из СТО в Лубнах, который консультировал клиентов, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Такой нестандартный подход сделал его местной знаменитостью, однако второй сезон разворачивается уже в другом измерении. Герой покидает родной город и отправляется в Киев — перед ним новая среда, другие правила и значительно более высокие ставки.

В столице Витя приступает к новому этапу профессионального роста. Он налаживает отношения с незнакомыми людьми, попадает в ситуации, которые проверяют не только профессиональные знания, но и характер. Рядом с его личной историей разворачиваются параллельные сюжетные линии — в частности, собственная судьба Лёхи (Владислав Мелешко), которого зрители полюбили еще в первом сезоне. На этот раз персонаж подвергается испытаниям взросления и ответственности.

Новый сезон также расширяет круг действующих лиц — появляются герои, открывающие новые сюжетные возможности. Ставки растут, и Витя должен доказать, что способен двигаться вперед и сохранять равновесие между работой, друзьями и чувствами. При этом «Второй Витя» сохраняет то, что покорило зрителей ранее: психологические коллизии, узнаваемые человеческие типажи и теплый юмор.

Сериал «Витя» — один из первых шагов «Киевстар ТВ» в создании собственного оригинального контента. В основе проекта — одноименный короткометражный фильм режиссера Максима Сусиды, снятый как дипломная работа в Украинской киношколе. Впоследствии фильм получил награду на Eastern European Short Film Awards и был номинирован на фестивале «Mykolaichuk OPEN».

