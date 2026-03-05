«Vodafone Украина» вложил еще 1 млн грн в ветеранские облигации

«Vodafone Украина» приобрела частные ветеранские облигации почти на 1 млн грн — ценные бумаги с доходностью 6% годовых и сроком погашения 1 февраля 2027 года. Все привлеченные средства направляются на поддержку предприятий, владельцы которых являются ветеранами российско-украинской войны или в настоящее время находятся на фронте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эмитентом облигаций является компания FinStream (ООО «К2000»). Распределением средств между ветеранскими предприятиями занимается общественная организация «Ассоциация предпринимателей-ветеранов АТО», которая создала этот финансовый инструмент как альтернативу банковскому кредитованию в условиях войны.

Для «Vodafone Украина» это уже второй подобный транш. В марте 2025 года компания приобрела ветеранские облигации на 1,5 млн грн. Первый раунд финансирования дал ощутимые результаты. Так, предприятие «Равликовий рай Українка» в Николаевской области, которое ветеран Александр Песчаный основал в 2023 году, направило полученные средства на строительство теплиц и расширение производства овощей и зелени. Фитнес-клуб T11CF, основанный семьей военного, увеличил количество коммерческих клиентов на 30%, а выручку — почти в 1,5 раза, и в то же время принял больше ветеранов для восстановления после ранений и ампутаций.

В конце января 2026 года через этот механизм финансирования получили еще два ветеранских предприятия. Ресторан «Смакотворці» ветерана Александра Кутняка привлек 1 млн грн, а производитель древесного угля Father Fire, основанный ветераном и действующим военным Константином Соляником, — 900 тыс. грн.

«Наш подход к инвестициям остается неизменным: мы направляем ресурсы туда, где они создают реальную добавленную стоимость для страны. Даже в самые сложные времена мы инвестировали более 21 миллиарда гривен в критическую инфраструктуру и связь», — отметила генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова. По ее словам, компания сознательно вкладывает не в готовые активы, а в потенциал людей, которые строят собственное дело с нуля.

Председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО Сергей Позняк отмечает, что из-за правовых и исполнительных рисков классические банки последовательно ограничивают кредитование ветеранов. Именно этот пробел на рынке и заполняют частные ветеранские облигации — инструмент, основанный на портфельном управлении рисками и корпоративном управлении с участием опытных ветеранов-предпринимателей и топ-менеджеров крупного бизнеса.

Поддержка ветеранов для «Vodafone Украина» не ограничивается инвестиционными инструментами. С 2024 года компания является партнером программы «Смелые», направленной на социально-экономическую реинтеграцию ветеранов, развитие их семей и создание новых рабочих мест.