«Укртелеком» в 2025 году: развитие сети, гигабит всем и рост доходов

АО «Укртелеком» завершило 2025 год с заметным ростом финансовых показателей, расширением оптической сети и повышением стандартов качества для абонентов. Компания продолжает развивать энергонезависимую телекоммуникационную инфраструктуру в условиях полномасштабной войны, сообщает пресс-служба «Укртелекома».

Общий доход компании за 2025 год достиг около 5,2 млрд грн — на 7% больше, чем в 2024 году. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) превысила 1,2 млрд грн, выросши на 31%. Рентабельность по этому показателю повысилась на 4,3 процентных пункта — до 24%. Капитальные инвестиции составили около 500 млн грн: они были направлены в первую очередь на развитие оптической инфраструктуры и энергетическую устойчивость сети. В государственный и местные бюджеты компания уплатила почти 1,6 млрд грн налогов и сборов.

Ключевым направлением развития остается оптическая сеть на базе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть). В течение 2025 года проложено 4,5 тыс. км волоконно-оптического кабеля, а общая протяженность сети достигла почти 93 тыс. км. Оптическое покрытие охватывает 3,4 млн домохозяйств, а услугами компании пользуются 1 388 медицинских и 1 926 образовательных учреждений. Доля абонентов оптического интернета превысила 80% от общей базы интернет-пользователей «Укртелекома», а доход от этого сегмента вырос на 12%.

С 1 января 2026 года компания ввела новый стандарт скорости для всех абонентов GPON — до 1 Гбит/с. Гигабитный интернет доступен независимо от тарифного плана и без необходимости обращаться в контакт-центр или центры обслуживания — без каких-либо скрытых условий. В свою очередь дочерний мобильный оператор «ТриМоб» в 2025 году начал предоставлять услуги в стандарте LTE/4G, расширив возможности абонентов мобильного интернета.

Параллельно с развитием сети «Укртелеком» эффективно использует освободившиеся помещения. Доход от коммерческой аренды за 2025 год превысил 550 млн грн, а площадь переданных в аренду объектов на конец года составила почти 590 тыс. кв. м.

Знаковым событием года стало вступление «Укртелекома» в Connect Europe — отраслевую ассоциацию ведущих телекоммуникационных операторов Европы. Компания стала первым украинским членом этого объединения, что является шагом к интеграции Украины в единое цифровое пространство ЕС. Приобретенный опыт работы в условиях боевых действий — от восстановления поврежденной сети до построения киберустойчивой инфраструктуры — «Укртелеком» активно передает европейским партнерам.

«В 2025 году мы продолжили инвестировать в устойчивость сети — в оптическую инфраструктуру, энергонезависимость и киберзащиту. За годы полномасштабной войны мы сделали стратегический выбор: не восстанавливать «вчерашнее», а строить надежную, энергонезависимую и киберустойчивую сеть с использованием современных оптических технологий», — отметил генеральный директор «Укртелекома» Юрий Курмаз. По его словам, индекс лояльности новых оптических клиентов сегмента B2C в конце 2025 года достиг почти 75% — показатель, отражающий доверие к компании и готовность рекомендовать ее услуги.