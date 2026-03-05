У Стамбулі вперше у світі протестували оптичну мережу C+L зі швидкістю 1,6 Тбіт/с

Türk Telekom та ZTE

Китайская компания ZTE совместно с турецким оператором Türk Telekom завершила первое в мире практическое тестирование интегрированной интеллектуальной оптической сети C+L с пропускной способностью 1,6 Тбит/с. Испытания прошли в Стамбуле.

Во время тестов использовалось интегрированное решение ZTE C+L, охватывающее весь спектр 12 ТГц. Централизованная система управления обеспечивала бесперебойное переключение между диапазонами C и L. При этом удалось достичь сверхскоростной передачи данных по протоколам 400GE и 800GE.

Два используемых диапазона имеют принципиальное различие. C-диапазон — самый древний и распространенный стандарт в волоконно-оптической связи, охватывающий длины волн от 1530 до 1565 нанометров. Он отличается минимальными потерями сигнала при передаче и является основой магистральных сетей с высокой пропускной способностью. L-диапазон, в свою очередь, охватывает длины волн от 1565 до 1625 нанометров и служит расширением для C-диапазона. Именно к нему прибегают операторы, чтобы увеличить имеющийся спектр без прокладки новых оптических волокон.

Ключевое преимущество протестированного решения — полная совместимость с существующей инфраструктурой. Технология не требует физических изменений в сети: пропускная способность системы возрастает благодаря повторному использованию уже проложенных оптических волокон. Кроме того, сокращается количество типов запасных частей, что упрощает обслуживание. Все это делает возможным создание экономически эффективной, высокопроизводительной и гибкой архитектуры оптической сети следующего поколения.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Турции не ограничивается оптикой. Ранее Министерство транспорта страны объявило о запуске коммерческих сетей 5G в апреле 2026 года — сначала в крупных городах, а полное покрытие страны — в течение двух лет.

Редакция Mediasat
