Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) напомнила поставщикам электронных коммуникационных сетей и/или услуг об обязанности ограничивать доступ к веб-ресурсам, через которые организуют или проводят азартные игры без государственной лицензии. Об этом пишет Лига Закон.

Эта обязанность закреплена в пункте 18 части 3 статьи 18 Закона «Об электронных коммуникациях». Конкретный перечень ресурсов, подлежащих блокировке, определяет Агентство ПлейСити в своих решениях об ограничении доступа. Перечень размещен на официальном сайте НКЭК и систематически обновляется.

НКЭК, в свою очередь, имеет полномочия как информировать провайдеров об их обязательствах, так и проверять фактическое выполнение этих требований. То есть регулятор не только доводит до сведения операторов актуальные списки заблокированных сайтов, но и контролирует, действительно ли доступ к ним ограничен.

За невыполнение требований по блокировке НКЭК имеет право применять штрафы. В соответствии со статьей 126 Закона «Об электронных коммуникациях», размер взыскания составляет 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штраф увеличивается вдвое — до 4 000 нмдг.

Ранее мы сообщали, что сбор данных о телекоммуникационной инфраструктуре провайдеров в Украине перенесен на два месяца — до 1 мая 2026 года. К такому решению пришли Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями (НЦУ) и представители рынка по итогам совещания с участием отраслевых ассоциаций, крупных операторов и силовых структур.

