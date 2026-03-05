Нацсовет зарегистрировал онлайн-радио «FreeДом»

НовостиРадио
Телеканал FREEДОМ

На заседании 5 марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал радио государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Новое радио будет работать под тем же названием, что и телеканал иновещания, — «FreeДом». Об этом сообщает «Детектор медиа».

Регистрация выдана на зарубежное онлайн-радио по технологии OTT, которая обеспечивает трансляцию медиаконтента через интернет без привязки к традиционным кабельным или спутниковым сетям. Таким образом, слушатели за рубежом смогут подключиться к вещанию с любого устройства с доступом к сети.

- Реклама -

Стоит отметить, что попытки запустить собственную радиостанцию «Мультимедийная платформа иновещания Украины» предпринимались еще в 2021 году. Тогда компания участвовала в конкурсе Нацсовета и претендовала на 43 частоты, а сам проект назывался «Дом». Однако в том конкурсе радиостанция победы не одержала.

Расширение присутствия «FreeДом» в цифровом пространстве не ограничивается радио. Ранее ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» выпустило мобильное приложение телеканала для Android и iOS. Оно позволяет смотреть прямой эфир, FAST-каналы с публицистическими проектами иновещания, а также пользоваться библиотекой контента в удобное время.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Укртелеком» и дата-центр «ПАРКОВЫЙ» будут совместно защищать данные бизнеса и госструктур

«Укртелеком» и датацентр «ПАРКОВЫЙ» объявили о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности и облачных сервисов для бизнеса и госструктур Украины.
Новости

Netflix приобрел кинотехнологический стартап Бена Аффлека

Netflix приобрел стартап InterPositive актера Бена Аффлека, разрабатывающий ИИ-инструменты для кинопостпродакшна. Аффлек станет старшим советником компании.
Новости

Spotify заблокировал почти 5000 украинских треков, сгенерированных ИИ

Сообщество NUAM выяснило: из 35 466 украинских ИИ-треков 2025 года Spotify заблокировал только 4739 — и никакой системности в этом не прослеживается.
Новости

Apple Music введет маркировку треков, созданных искусственным интеллектом

Apple Music внедряет теги для треков, созданных ИИ. Лейблы и дистрибьюторы будут маркировать такой контент вручную во время загрузки на платформу.
Новости

UPL.TV планирует выйти за пределы футбольных трансляций и привлечь новую аудиторию

Руководитель UPL.TV Максим Радченко рассказал о планах канала: новые форматы контента, международная экспансия и изменения в доходах клубов от прав на трансляции.