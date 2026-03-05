На заседании 5 марта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зарегистрировал радио государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Новое радио будет работать под тем же названием, что и телеканал иновещания, — «FreeДом». Об этом сообщает «Детектор медиа».

Регистрация выдана на зарубежное онлайн-радио по технологии OTT, которая обеспечивает трансляцию медиаконтента через интернет без привязки к традиционным кабельным или спутниковым сетям. Таким образом, слушатели за рубежом смогут подключиться к вещанию с любого устройства с доступом к сети.

Стоит отметить, что попытки запустить собственную радиостанцию «Мультимедийная платформа иновещания Украины» предпринимались еще в 2021 году. Тогда компания участвовала в конкурсе Нацсовета и претендовала на 43 частоты, а сам проект назывался «Дом». Однако в том конкурсе радиостанция победы не одержала.

Расширение присутствия «FreeДом» в цифровом пространстве не ограничивается радио. Ранее ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» выпустило мобильное приложение телеканала для Android и iOS. Оно позволяет смотреть прямой эфир, FAST-каналы с публицистическими проектами иновещания, а также пользоваться библиотекой контента в удобное время.