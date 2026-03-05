Медиасервис MEGOGO получил права на ранний показ новых выпусков «Дизель Шоу (2026)» — подписчики платформы будут смотреть концерты еще до их выхода в эфир.

Первые премьерные выпуски появятся на платформе 7 марта. Через неделю после премьеры на MEGOGO их можно будет посмотреть на телевидении и YouTube-канале «Дизель Студио». Всего в течение 2026 года в рамках партнерства выйдет 35 выпусков.

- Реклама -

Первый выпуск сезона — телевизионная версия концертов, которые состоялись 27 и 28 февраля и 1 марта 2026 года на сцене МЦКМ в Киеве. Программа сочетает юмористические сценки, музыкальные номера и непосредственное взаимодействие актеров со зрителями в зале. Формат масштабного сценического шоу позволяет команде создавать большие постановки с премьерными номерами.

В составе актеров — Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Виктория Булитко, Дмитрий Танкович, Юлия Мотрук, Лилия Ребрик, Назар Заднепровский, Александр Ярема, Ирина Гордеева и Ольга Атанасова. Впрочем, состав исполнителей может меняться в зависимости от программы конкретного концерта.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Директор по контенту MEGOGO Мария Панченко отметила, что это часть стратегии платформы. «Усиливаем линейку украинских премьер на платформе и поддерживаем украинских продюсеров и студии, помогая их контенту быстро доходить до широкой аудитории в высоком качестве», — сказала она.

В пресс-службе «Дизель Студио» в свою очередь сообщили, что в этом году решили углубить многолетнее сотрудничество с MEGOGO. Отныне на платформе зрители найдут не только архивные, но и премьерные выпуски шоу — эксклюзивно и раньше, чем на телеканалах и YouTube.

Новые выпуски «Дизель Шоу (2026)» будут выходить еженедельно в разделе «Шоу» и будут доступны в рамках подписок MEGOGO — «Легкая», «Оптимальная», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y» и «MEGOPACK N+S» — для пользователей на территории Украины.