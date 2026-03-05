Илон Маск начал тестирование X Chat — нового конкурента WhatsApp и Telegram

Компания Илона Маска начала открытое бета-тестирование X Chat — самостоятельного зашифрованного мессенджера для устройств на iOS. Загрузить приложение можно через платформу TestFlight, однако первоначальный лимит в тысячу участников исчерпался за два часа. После такого ажиотажа организаторы расширили квоту до пяти тысяч участников, сообщает PCMag.

Дизайнер продукта xAI Майкл Босвелл сообщил, что команда работала над приложением несколько месяцев и теперь нуждается в отзывах от реальных пользователей. «В течение последних нескольких месяцев мы тихо разрабатывали самостоятельное приложение X Chat для iOS… Используйте его. Тестируйте его. Нам нужны ваши отзывы», — написал Босвелл во вторник в соцсети X.

Новое приложение является отдельным клиентом для вкладки личных сообщений сети X, которая в ноябре получила масштабное обновление. Среди функций — зашифрованные чаты, передача медиафайлов, защита переписки паролем, редактирование и автоматическое удаление сообщений по таймеру.

Вопрос безопасности остается центральным аргументом в продвижении продукта. Еще в октябре в подкасте Джо Рогана Маск заявил, что сервис построен на одноранговой системе шифрования, подобной той, что применяется в Bitcoin, и является «самым безопасным из всех систем обмена сообщениями».

В то же время предприниматель неоднократно критиковал конкурентов — в частности, ставил под сомнение надежность WhatsApp и защищенность Signal. В ответ глава WhatsApp Уилл Кеткарт назвал такие упреки попыткой привлечь внимание к собственному продукту с помощью необоснованных обвинений.

По данным нейросети Grok, версия X Chat для Android также находится в разработке и должна появиться в ближайшее время.