Taara представила Beam — систему раздачи интернета световыми лучами со скоростью 25 Гбит/с

НовостиТехнологии
Taara Beam
Фото: Taara

28 февраля 2026 года компания Taara, отделившаяся от корпорации Google, объявила о запуске системы Beam для высокоскоростной передачи данных в городской застройке с помощью направленных световых лучей. Об этом пишет New Atlas.

Система обеспечивает двусторонний обмен данными со скоростью до 25 Гбит/с и сверхнизкой задержкой сигнала. Устройства — размером с обувную коробку и весом около 8 кг — предназначены для установки на столбах и крышах зданий в густонаселенных районах. Основу технологии составляет оптическая фазированная решетка на кремниевой плате с более чем тысячей миниатюрных светоизлучателей, что позволяет точно формировать и направлять лучи между устройствами в зоне прямой видимости на расстоянии до 10 км.

Главное преимущество Beam перед традиционным оптоволокном — скорость развертывания. Монтаж не требует земляных работ или разрешений на вскрытие дорожного покрытия, поэтому система может заработать уже через несколько часов.

Taara планирует интегрировать Beam в городскую и пригородную инфраструктуру вместе с более крупными устройствами Lightbridge, обеспечивающими связь на расстояниях до 20 км через водоемы, сложный рельеф и другие препятствия, где прокладывать оптоволокно сложно. Beam продолжил разработки компании: в 2025 году Taara представила чип с программным управлением, способный направлять свет без механических подвижных частей. Инфраструктура Lightbridge уже работает в 20 странах, а недавно появилась версия Lightbridge Pro с пропускной способностью операторского класса.

Портфель продуктов Taara — Beam и Lightbridge — компания позиционирует как конкурентный ответ спутниковым системам связи, в частности Starlink и будущему сервису Amazon Leo. Низкая задержка и оперативное развертывание — ключевые аргументы в пользу масштабирования глобальной инфраструктуры для нужд искусственного интеллекта.

Ранее мы сообщали, что исследователи из Токийского политехнического университета разработали недорогую систему связи на основе обычных светодиодов и доступных электронных компонентов. Во время испытаний система обеспечила стабильную передачу данных со скоростью 3,48 Мбит/с — даже при ярком солнечном освещении.

Редакция Mediasat
