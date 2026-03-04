Европа и Китай почти одновременно испытали гигабитные каналы лазерной связи на геостационарной орбите

Европейское космическое агентство (ЕКА) и китайский Институт оптоэлектроники Академии наук КНР объявили об успешных испытаниях лазерной связи со спутниками на геостационарной орбите — на высоте около 36 000 км. Оба результата получены практически одновременно. Достижения же стали заметной вехой в развитии оптических технологий связи для космоса, пишет The Register.

Специалисты ЕКА провели эксперимент, в ходе которого терминал производства Airbus установил стабильное соединение со спутником Alphasat TDP 1. Скорость передачи данных достигла 2,6 Гбит/с и держалась несколько минут без каких-либо ошибок. Для этого применили методы адаптивной оптики, компенсирующие атмосферную турбулентность, а также когерентный прием сигнала, который уменьшает влияние помех.

Китайские исследователи сосредоточились на продолжительности соединения. Наземная станция с зеркалом приемника диаметром 1,8 м, разработанная специально для этого эксперимента, обеспечила симметричный канал со скоростью 1 Гбит/с в каждом направлении на расстоянии до 40 000 км. Соединение продолжалось непрерывно три часа благодаря динамическому отслеживанию с замкнутым контуром и коррекции искажений в реальном времени.

Оба результата особенно важны, учитывая специфику геостационарной орбиты. Традиционная радиосвязь на таких расстояниях имеет ощутимые ограничения по пропускной способности. Лазерный канал, в свою очередь, обеспечивает более высокую скорость передачи и меньшее рассеяние сигнала, что одновременно затрудняет его перехват — а это важно для оборонных, коммерческих и научных применений.

Представитель Airbus отметил, что речь идет о технически крайне сложной задаче, решение которой открывает новую эру спутниковых коммуникаций на десятилетия вперед. Геостационарные спутники охватывают огромные участки земной поверхности, поэтому оснащение их скоростными лазерными каналами позволяет превратить эти аппараты из простых ретрансляторов в полноценные узлы обработки данных.

В дальнейшем такие технологии позволят создать разветвленные космические сети и повысят эффективность передачи информации на большие расстояния. Отдельной задачей станет адаптация протоколов связи к условиям космоса — длительным задержкам сигнала и периодическим выходам из зоны видимости. Среди главных бенефициаров — авиация, морское судоходство, а также будущие миссии в глубокий космос, где геостационарные ретрансляторы будут служить опорными узлами связи.

Ранее мы сообщали, что американская компания General Atomics Electromagnetic Systems успешно испытала гигабитный оптический канал между самолетом и спутником на низкой орбите.