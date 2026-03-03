Trump Mobile T1 Phone подозрительно напоминает HTC U24 Pro

Мобильный оператор Trump Mobile не первый месяц анонсирует собственный смартфон T1 Phone — и за это время дизайн устройства претерпел несколько кардинальных изменений. Теперь появились основания полагать, что в основу финальной версии положен тайваньский смартфон HTC U24 Pro, сообщает The Verge.

Впрочем, даже если это предположение верно, оно не свидетельствует о тайном сотрудничестве между HTC и компанией, связанной с президентом США. Представитель HTC Сохаиб Ахмед четко заявил: тайваньский производитель не разрабатывает и не производит смартфоны для сторонних заказчиков. Однако одно не исключает другого. HTC U24 Pro вышел в 2024 году по цене €564 и воспринимался как возвращение HTC на рынок — после того, как в 2017 году Google приобрела производственное подразделение компании за $1,1 млрд, что существенно подорвало ее позиции.

Внешнее сходство двух устройств действительно бросается в глаза. Оба смартфона имеют угловатую рамку по периметру и явно изогнутый экран. В верхней части дисплея — три асимметричных выреза характерной формы и размеров: удлиненная решетка динамика, небольшое отверстие светодиодного индикатора уведомлений и полоска датчика приближения. Правда, наличие такого индикатора в T1 Phone пока официально не подтверждено. На верхнем торце аппарата Trump Mobile, по-видимому, есть отверстие микрофона и 3,5-мм разъем для наушников — редкий гость в современных смартфонах. Так же редким в настоящее время является и слот для карт памяти microSD при наличии встроенного накопителя объемом 512 ГБ.

Технические характеристики также совпадают. Основная и фронтальная камеры T1 Phone имеют разрешение 50 мегапикселей, а в интерфейсе устройства прослеживаются сверхширокоугольный объектив и двукратный зум — все это есть и в HTC U24 Pro. В основе тайваньской модели — чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тогда как в T1 Phone применен процессор из той же серии Snapdragon 7. Различается только емкость аккумулятора: в U24 Pro — 4 600 мА·ч, в T1 Phone заявлено 5 000 мА·ч. Кроме того, HTC U24 Pro имеет 6,8-дюймовый OLED-дисплей, поддерживает беспроводную и проводную зарядку со скоростью 60 Вт, а корпус соответствует стандарту защиты IP67.

Объяснение такого сходства, возможно, кроется в особенностях современной индустрии. Последние модели HTC заметно отличаются друг от друга по дизайну, что наводит на мысль о привлечении ODM-партнеров (Original Design Manufacturer — производитель оригинального оборудования по спецификациям заказчика). Такие партнеры разрабатывают устройства под конкретное техническое задание, однако сохраняют право собственности на проект и могут повторно использовать его для других клиентов. Вполне вероятно, Trump Mobile обратилась к тому же ODM-партнеру, который ранее работал с HTC. «Финальную сборку» смартфона американский оператор обещает осуществлять в Майами, однако конкретное предприятие не назвал и никаких дополнительных объяснений не предоставил.

Стоит отметить, что Trump Mobile находится под пристальным вниманием не только технических обозревателей. Недавно одиннадцать конгрессменов-демократов обратились в Федеральную торговую комиссию США (FTC) с запросом расследовать деятельность компании. Среди претензий — вводящая в заблуждение маркировка «Сделано в Америке», которую Trump Mobile впоследствии удалила из рекламных материалов, а также взимание предоплаты в размере $100 за T1 Phone. На данный момент ни один из заказчиков так и не получил обещанного устройства.