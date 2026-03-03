Starlink планирует обеспечить смартфоны прямой спутниковой связью со скоростью 150 Мбит/с

Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

SpaceX раскрыла подробности планов по развитию спутниковой сотовой связи стандарта 5G через группировку Starlink. По словам представителя компании, целевой показатель пиковой скорости составит 150 Мбит/с на одного пользователя — уровень, сопоставимый с наземными сетями 5G, сообщает PCMag.

Подробнее о планах рассказал руководитель отдела политики SpaceX в сфере спутниковой связи Удривольф Пика на конференции Space Connect. «Мы стремимся достичь пиковой скорости 150 Мбит/с на пользователя, — отметил он. — Это невероятно, учитывая бюджеты канала связи от космоса до мобильного телефона». Для сравнения: по данным сервиса Speedtest компании Ookla, скорость загрузки в сети 5G T-Mobile в настоящее время достигает 309 Мбит/с, а в сети 5G AT&T — 172 Мбит/с.

Впрочем, нынешнее состояние технологии значительно отстает от заявленных ориентиров. Starlink предоставляет сотовую связь через компанию T-Satellite, принадлежащую T-Mobile, однако пропускная способность этого сервиса ограничена. Он поддерживает текстовые сообщения, некоторые мобильные приложения и видеозвонки низкого разрешения, однако скорость загрузки не превышает 4 Мбит/с на пользователя.

Чтобы достичь новых показателей, SpaceX планирует ввести в эксплуатацию радиочастотный спектр, недавно приобретенный у компании EchoStar. В то же время компания обратилась к регуляторам за разрешением вывести на орбиту дополнительные 15 000 спутников Starlink — в настоящее время для сотовых услуг работает только около 650 аппаратов. Запуск обновленного сервиса запланирован на конец 2027 года, когда завершится соглашение по спектру EchoStar. Партнерская сеть SpaceX постоянно расширяется — кроме T-Mobile, в нее уже входят канадский Rogers, японский KDDI, а также «Киевстар» в Украине.

На этом рынке SpaceX действует не без конкурентов. Компания AST SpaceMobile развивает собственную сеть спутниковой сотовой связи и заявляет о пиковой скорости 120 Мбит/с на одну ячейку покрытия. Недавно она вывела на орбиту первый спутник второго поколения BlueBird с антенной решеткой площадью 230 м², рассчитанной на скоростную широкополосную связь. До конца текущего года AST SpaceMobile рассчитывает запустить от 45 до 60 спутников, что позволит охватить ключевые рынки, тогда как для глобального покрытия понадобится 90 аппаратов. Коммерческий запуск услуг компания планирует начать вместе с партнерами AT&T и Verizon также до конца года. Кроме того, AST SpaceMobile подписала меморандум о взаимопонимании с Vodafone Украина по внедрению космической сети сотового широкополосного доступа в Украине.

Глава SpaceX Илон Маск в 2025 году высказывался о перспективах конкуренции Starlink с традиционными операторами. «Чтобы было ясно — мы не собираемся разрушать бизнес других операторов. Они будут продолжать работу, ведь у них значительный объем спектра, — отметил он. — Но у пользователя должна быть возможность пользоваться Starlink так же, как услугами AT&T, T-Mobile, Verizon или любого другого оператора».

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
