Qualcomm представила первый чип с поддержкой Wi-Fi 8 и пообещала запустить сети 6G в 2029 году

На выставке Mobile World Congress (MWC) компания Qualcomm представила несколько новых продуктов в сфере сетевых технологий следующего поколения. Среди главных новинок — модем X105 5G с поддержкой агентного искусственного интеллекта (ИИ) и сетевой адаптер FastConnect 8800 с поддержкой Wi-Fi 8, что вдвое превышает пиковые скорости предыдущих решений на основе Wi-Fi 7.

Модем X105 5G — это процессор пятого поколения для мобильных сетей 5G. По словам производителя, он использует агентский ИИ для повышения производительности в различных сценариях работы. По сравнению с предыдущей моделью X85, новинка потребляет на 30% меньше энергии, а ее размеры уменьшились на 15%. Такого результата удалось достичь благодаря новому радиочастотному трансиверу собственной разработки Qualcomm.

Сетевой адаптер FastConnect 8800 изготовлен по 6-нм технологическому процессу. Производитель утверждает, что обновленная конфигурация радиомодуля 4×4 обеспечивает в три раза больший гигабитный радиус действия по сравнению с предыдущими стандартами. Адаптер также поддерживает Bluetooth 7.0 и технологию Bluetooth HDT (High Data Throughput — высокая пропускная способность данных), которая увеличивает максимальную скорость передачи до 7,5 Мбит/с. Для сравнения: стандарт Bluetooth LE обеспечивает только 2 Мбит/с. Выход FastConnect 8800 на рынок запланирован на конец 2026 года — одновременно с линейкой продуктов Dragonwing Wi-Fi 8 для рынка IoT и корпоративных клиентов.

Qualcomm также сообщила о создании стратегической коалиции с отраслевыми партнерами, чтобы подготовиться к глобальному развертыванию сетей 6G с 2029 года. Компания характеризует будущие сети 6G как ориентированные на ИИ и предназначенные для подключения, масштабного зондирования и высокопроизводительных вычислений. Стандарты и спецификации 6G планируют утвердить до 2028 года, чтобы уже в следующем году начать запуск совместимых коммерческих систем.