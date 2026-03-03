Paramount Skydance Corporation объявила о планах объединить стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max в единый сервис. Это произойдет после завершения сделки по приобретению Warner Bros. Discovery стоимостью $110 миллиардов, сообщает Bloomberg.

Соответствующий договор официально подписали 27 февраля 2026 года, а завершить сделку компания планирует в третьем квартале. Сделка стала итогом многомесячных усилий генерального директора Paramount Дэвида Эллисона, который стремился приобрести легендарную голливудскую студию вместе с медиаактивами — в частности HBO, CNN и TNT.

Выступая перед инвесторами, Эллисон заверил, что не планируют сокращать производство контента. По его словам, соглашение является «проконкурентным, пропотребительским и в пользу творческого сообщества». Ежегодно каждая из студий будет выпускать по 15 полнометражных фильмов — в общей сложности не менее 30 лент в год.

Финансовый директор Paramount Деннис Чинелли раскрыл прогнозные показатели объединенной компании. Совокупный доход в 2026 году достигнет $69 миллиардов, а прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации — около $18 миллиардов. Общий чистый долг нового объединения составит $79 миллиардов.

Несмотря на слияние платформ, бренд HBO сохранится — Эллисон отдельно подчеркнул это. Он также указал на широкий спортивный портфель будущей компании: права на трансляции матчей NFL, турниров UFC, March Madness, PGA Tour и Олимпийских игр в Европе. В то же время соглашение с UFC на $7,7 миллиарда, заключенное летом 2025 года, позволяет транслировать события на канале TNT.

В борьбе за Warner Bros. Discovery компания Paramount последовательно повышала предложение — от $19 за акцию в сентябре 2025 года до $31 в феврале 2026 года. Так компания обошла Netflix, который претендовал на тот же актив за $82,7 миллиарда. По условиям договора Paramount уже выплатила Netflix $2,8 миллиарда комиссии и обязалась перечислить Warner Bros. Discovery $7 миллиардов, если сделку не одобрят регуляторы.