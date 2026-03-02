Vodafone и AST SpaceMobile развернут в Украине спутниковую связь для обычных смартфонов

«Vodafone Украина» и американская компания AST SpaceMobile подписали Меморандум о взаимопонимании по внедрению в Украине космической сети сотового широкополосного доступа. О соглашении объявили на выставке MWC в Барселоне. Партнерство предусматривает подключение обычных смартфонов к скоростному интернету и голосовым услугам напрямую через спутники — без специализированных терминалов.

Ключевое отличие нового решения от существующих спутниковых сервисов — переход от базового обмена текстовыми сообщениями к полноценной цифровой связи. Для этого «Vodafone Украина» планирует использовать созвездие спутников AST SpaceMobile на низкой околоземной орбите (LEO). Преимущество LEO-орбиты — минимальная задержка сигнала, что делает возможными голосовые звонки в реальном времени. Практическая ценность такого подхода особенно высока для регионов, где наземная инфраструктура отсутствует или разрушена.

Проект охватывает четыре основных направления. Первое — высокоскоростной LEO-интернет со скоростью передачи данных, достаточной для работы корпоративных сервисов, стриминга и вебсерфинга. Второе — голосовая связь без посредников, то есть возможность звонить с обычных смартфонов без специальных терминалов или приложений. Третий — надежный резервный уровень связи, который гарантирует украинцам доступ к сети при любых условиях на земле. Четвертый — автоматическое переключение между наземными базовыми станциями и LEO-спутниками для устройств с поддержкой стандарта 3GPP.

Генеральный директор «Vodafone Украина» Ольга Устинова отметила, что компания не ограничивается простым обменом сообщениями. «Мы предлагаем мощное спутниковое решение. Наша цель — обеспечить доступ ко всем возможностям интернета и качественной голосовой связи даже в самых отдаленных уголках страны», — сказала она.

Президент AST SpaceMobile Скотт Вишневски в свою очередь обозначил более широкий контекст соглашения. По его словам, компания стремится обеспечить связь независимо от географии и состояния наземной инфраструктуры. Благодаря орбитальной группировке обычные смартфоны смогут получать скоростные услуги непосредственно с орбиты. «Мы объединяем космос и землю, чтобы поддержать людей, бизнес и критические службы по всей Украине», — подчеркнул он.

Следующий этап сотрудничества предусматривает проработку деталей коммерческого запуска — от маркетинговой стратегии и использования радиочастот до совершенствования клиентского опыта. Впрочем, меморандум определяет общие рамки сотрудничества и не является обязательным коммерческим контрактом. Реализация проекта зависит от результатов технических испытаний, подписания финальных соглашений и получения необходимых разрешений от регулирующих органов.

В то же время британская Vodafone и AST SpaceMobile продвигают спутниковую связь и в более широком европейском контексте. Ранее компании объявили о совместном проекте по созданию спутниковой инфраструктуры для прямой связи со смартфонами в Европе. Операционный центр будущей системы планируют разместить в Германии — вблизи Мюнхена или Ганновера. Управлять проектом будет совместное предприятие обеих компаний, которое обеспечит покрытие для мобильных операторов на всем континенте.

Техническую основу для этих планов формирует развитие собственной спутниковой группировки AST SpaceMobile. Недавно компания развернула антенную решетку спутника BlueBird 6 на LEO-орбите — площадью около 223 квадратных метров, что является рекордом среди коммерческих коммуникационных антенн на низкой околоземной орбите. Благодаря этому пиковая скорость передачи данных достигает 120 Мбит/с — в десять раз больше, чем у предыдущих аппаратов серии BlueBird 1–5. Спутник обеспечивает услуги мобильной связи стандартов 4G и 5G, включая видеозвонки, непосредственно на обычные смартфоны.