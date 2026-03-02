На восстановление медийной и телекоммуникационной отраслей Украины необходимо $7,1 млрд — отчет RDNA5

Восстановление и реконструкция телекоммуникационного, цифрового и медийного секторов Украины в течение 2026–2035 годов потребуют $7,1 млрд, а совокупный ущерб от широкомасштабного российского вторжения достигает $2,5 млрд. Такие данные приводятся в отчете по оценке ущерба и потребностей (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA5), подготовленном при участии Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН.

Среди первоочередных задач восстановления — ремонт частично поврежденной телекоммуникационной и почтовой инфраструктуры, а также расширение систем резервирования. В частности, речь идет о резервном электропитании и налаживании спутниковой связи.

Потребности в восстановлении сосредоточены преимущественно в прифронтовых и густонаселенных областях. На Донецкую, Запорожскую, Киевскую и Харьковскую области в совокупности приходится более 65% необходимых инвестиций. Картина ущерба несколько иная — 55% ущерба зафиксировано в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

«Убытки отражают упущенные доходы частных операторов и поставщиков почтовых услуг, увеличение эксплуатационных расходов из-за ремонта и дополнительных затрат на резервные генераторы электроэнергии», — отмечается в отчете. В документе также констатируется, что повреждения и потери в целом нарушили доступ населения к информации, образованию и государственным услугам.

Отчет RDNA5 охватывает период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года. Общая стоимость восстановления Украины, по его оценке, на следующее десятилетие составляет $588 млрд — это почти в три раза больше прогнозируемого номинального ВВП страны за 2025 год. Для сравнения: в предыдущем отчете RDNA4 эта цифра составляла $524 млрд, в RDNA3 — $486 млрд, двумя годами ранее — $411 млрд. Прямой ущерб также неуклонно растет: RDNA5 оценивает его в $195 млрд против $176 млрд по RDNA4 и $152 млрд по RDNA3.