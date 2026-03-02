MEGOGO будет транслировать матчи женской сборной Украины в отборе на ЧМ-2027

Новости
Медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи женской сборной Украины в рамках европейской квалификации к женскому чемпионату мира-2027. Зрители смогут следить за играми на OTT-платформе и телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях, сообщает пресс-служба компании.

На старте отбора «сине-желтые» встретятся с двумя сильнейшими командами Европы — сборными Англии и Испании. Оба поединка примет стадион Мардан в Анталье (Турция): 3 марта 2026 года Украина сыграет против Англии, а 7 марта — против Испании. Начало обоих матчей в 19:00 по киевскому времени.

Испания в настоящее время возглавляет мировой рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как Англия обычно занимает места в топ-3, хотя сейчас находится на четвертом месте. Обе команды выходят на эту квалификацию как финалистки чемпионата Европы-2025, где Англия одолела Испанию в серии пенальти. В активе британок — золото Евро-2022 и серебро чемпионата мира-2023, на котором чемпионкой стала Испания.

Матчи сборной Украины будут комментировать Вадим Шевякин и Павел Посохов. Мини-студия на платформе MEGOGO начинается в 18:30 — перед каждым поединком, в перерыве и после финального свистка. На OTT-платформе игры доступны по подписке «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Прямую трансляцию также будет вести официальный YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Женский чемпионат мира состоится летом 2027 года в Бразилии. Сборная Украины будет соревноваться в Лиге А — высшем дивизионе квалификации. Групповой этап пройдет весной и летом 2026 года: четыре победителя групп Лиги А получат прямые путевки на Мундиаль, а остальные места определятся в плей-офф в конце года.

Расписание матчей женской сборной Украины в группе A3 отбора ЧМ-2027:

  • 03.03.2026 — Украина — Англия
  • 07.03.2026 — Украина — Испания
  • 14.04.2026 — Исландия — Украина
  • 18.04.2026 — Испания — Украина
  • 05.06.2026 — Украина — Исландия
  • 09.06.2026 — Англия — Украина
Редакция Mediasat
