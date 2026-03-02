Компакт-диску исполнилось 43 года

Ровно 43 года назад мир увидел носитель, который навсегда изменил способ хранения и воспроизведения информации. Именно 2 марта 1983 года в Великобритании компании Philips, Sony и Polygram впервые показали публике 12-сантиметровый диск, который должен был стать главным форматом хранения информации на два следующих десятилетия.

Работа над технологией началась еще в конце 1970-х. Philips имел опыт с лазерными дисками, Sony же специализировалась на методах цифрового кодирования. В 1979 году компании объединили усилия, а уже в 1980-м появился стандарт Red Book, который определил все технические параметры нового формата — от частоты дискретизации до диаметра носителя и метода коррекции ошибок.

С выбором размеров связаны две легенды. По первой, диаметр 120 мм и время звучания 74 минуты выбрали так, чтобы диск вмещал Девятую симфонию Бетховена в самом длинном исполнении из архива Polygram — на этом якобы настоял вице-президент Sony Норио Ога. Согласно второй, инженеры Philips ориентировались на размер стандартной подставки под пиво в нидерландских барах.

Первым CD, поступившим в продажу, стал альбом Билли Джоэла «52nd Street» — он появился в японских магазинах в октябре 1982 года вместе с первым проигрывателем Sony CDP-101. Технология быстро вышла за пределы аудио: в 1985 году появился стандарт CD-ROM (Yellow Book), и компьютерная индустрия получила емкий универсальный носитель.

Пик популярности формата пришелся на 2000 год — тогда в мире разошлось почти 2,5 миллиарда дисков. Однако уже к 2006 году эта цифра упала до 1,75 миллиарда. MP3, пиринговые сети, а впоследствии и облачные сервисы постепенно вытеснили CD с массового рынка. Сейчас формат живет только в нишевых сферах — аудиофильских релизах и архивное хранение данных.

Напомним, в январе 2026 года свой 20-летний юбилей отметил Blu-ray — формат, пришедший на смену DVD и представленный на выставке CES-2006 в Лас-Вегасе.

Редакция Mediasat
