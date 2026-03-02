«Киевстар» также присоединился к европейскому телеком-сообществу ETIS

«Киевстар» присоединился к ETIS — европейскому сообществу, объединяющему профессионалов телекоммуникационной отрасли и являющемуся платформой для обмена опытом между ведущими операторами континента. Таким образом, в организацию входят сразу две ведущие украинские телекоммуникационные компании.

Ранее Mediasat сообщал, что членом ETIS стал «Укртелеком». Как выяснилось, одновременно к сообществу присоединился и крупнейший мобильный оператор Украины.

В третьем квартале 2025 года «Киевстар» обслуживал 22,5 млн мобильных абонентов — на 3,6% меньше, чем годом ранее. В то же время количество клиентов 4G выросло на 2,4% — до 15 млн. EBITDA оператора за квартал составила 7,1 млрд грн, что на 21,5% больше, чем в третьем квартале 2024 года; в долларовом эквиваленте рост составил 20,4% — до $171 млн.

ETIS отметила, что «Киевстар» и «Укртелеком» имеют значительный опыт поддержки и восстановления критической коммуникационной инфраструктуры в экстремальных условиях. По словам организации, их экспертиза охватывает устойчивость сети, непрерывность цифровых услуг, восстановление инфраструктуры, кибербезопасность и масштабную операционную трансформацию.

Членство в ETIS дает «Киевстару» доступ к рабочим группам, бенчмаркинговым инициативам — в частности TeBIT — а также к отраслевым мероприятиям, включая ежегодный Gathering ETIS.

ETIS объединяет ведущих телекоммуникационных операторов Европы и соседних стран и является платформой для обмена опытом в сферах информационной безопасности, цифровой стратегии, устойчивого развития и операционных трансформаций.

