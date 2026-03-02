«Киевстар» стал партнером Starlink Mobile — сервиса на базе спутников V2 с поддержкой прямой связи и 5G

«Киевстар» стал партнером Starlink Mobile — нового сервиса SpaceX на базе спутников V2, которые обеспечат мобильную связь напрямую со смартфонами без наземных базовых станций. Об этом пишет издание «Межа».

Ключевое отличие нового поколения от нынешнего — существенно расширенная функциональность. Если действующие спутники Direct-to-Cell преимущественно поддерживают обмен сообщениями и базовую передачу данных, то V2 ориентированы на голосовые и видеозвонки, стриминг, работу приложений и высокоскоростной интернет.

Техническую основу новых спутников составляют усовершенствованные фазированные антенны и специализированные чипы. Они позволяют одновременно формировать тысячи направленных лучей и обеспечивают примерно в 20 раз большую пропускную способность по сравнению с первым поколением. Система работает с обычными LTE-смартфонами — специального оборудования не требуется.

Спутники играют роль «башни мобильной связи в космосе» и интегрируются с сетями операторов по роуминговому принципу. Благодаря этому пользователи смогут беспрерывно переходить между спутниковой и наземной связью без потери соединения. В большинстве условий сервис должен обеспечить покрытие стандарта 5G с качеством, приближенным к наземным сетям.

Starlink Mobile позиционируется не как заменитель наземной инфраструктуры, а как ее дополнение. Сервис предназначен для обеспечения связи в отдаленных регионах, во время чрезвычайных ситуаций или повреждения инфраструктуры. SpaceX отдельно подчеркивает потенциал технологии для экстренных служб и спасателей.

Спутники предыдущих версий выводились на орбиту ракетой Falcon 9, тогда как для нового поколения SpaceX планирует использовать Starship. После развертывания они будут соединяться между собой лазерными каналами, что обеспечит глобальное покрытие.

В партнерскую сеть уже вошли операторы из Северной Америки, Европы, Азии и Океании — в частности T-Mobile, Rogers, KDDI, Telstra и Optus. Среди названных партнеров «Киевстар» — единственный представитель Украины. SpaceX отмечает, что список операторов будет расширяться.

Развитие сервиса имеет и юридическую основу — ранее SpaceX подала в Патентное ведомство США заявку на регистрацию торговой марки Starlink Mobile, которая охватывает услуги двусторонней передачи голоса, аудио, видео и данных через спутниковую и беспроводную связь.