«Киевстар» стал партнером Starlink Mobile — сервиса на базе спутников V2 с поддержкой прямой связи и 5G

Новости
Супутник Starlink Mobile V2
Фото: Starlink

«Киевстар» стал партнером Starlink Mobile — нового сервиса SpaceX на базе спутников V2, которые обеспечат мобильную связь напрямую со смартфонами без наземных базовых станций. Об этом пишет издание «Межа».

Ключевое отличие нового поколения от нынешнего — существенно расширенная функциональность. Если действующие спутники Direct-to-Cell преимущественно поддерживают обмен сообщениями и базовую передачу данных, то V2 ориентированы на голосовые и видеозвонки, стриминг, работу приложений и высокоскоростной интернет.

- Реклама -

Техническую основу новых спутников составляют усовершенствованные фазированные антенны и специализированные чипы. Они позволяют одновременно формировать тысячи направленных лучей и обеспечивают примерно в 20 раз большую пропускную способность по сравнению с первым поколением. Система работает с обычными LTE-смартфонами — специального оборудования не требуется.

Спутники играют роль «башни мобильной связи в космосе» и интегрируются с сетями операторов по роуминговому принципу. Благодаря этому пользователи смогут беспрерывно переходить между спутниковой и наземной связью без потери соединения. В большинстве условий сервис должен обеспечить покрытие стандарта 5G с качеством, приближенным к наземным сетям.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Starlink Mobile позиционируется не как заменитель наземной инфраструктуры, а как ее дополнение. Сервис предназначен для обеспечения связи в отдаленных регионах, во время чрезвычайных ситуаций или повреждения инфраструктуры. SpaceX отдельно подчеркивает потенциал технологии для экстренных служб и спасателей.

Спутники предыдущих версий выводились на орбиту ракетой Falcon 9, тогда как для нового поколения SpaceX планирует использовать Starship. После развертывания они будут соединяться между собой лазерными каналами, что обеспечит глобальное покрытие.

В партнерскую сеть уже вошли операторы из Северной Америки, Европы, Азии и Океании — в частности T-Mobile, Rogers, KDDI, Telstra и Optus. Среди названных партнеров «Киевстар» — единственный представитель Украины. SpaceX отмечает, что список операторов будет расширяться.

Развитие сервиса имеет и юридическую основу — ранее SpaceX подала в Патентное ведомство США заявку на регистрацию торговой марки Starlink Mobile, которая охватывает услуги двусторонней передачи голоса, аудио, видео и данных через спутниковую и беспроводную связь.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» также присоединился к европейскому телеком-сообществу ETIS

Кроме «Укртелекома» к ETIS присоединился и «Киевстар» — теперь в европейское телеком-сообщество входят два ведущих оператора Украины.
Новости

На восстановление медийной и телекоммуникационной отраслей Украины необходимо $7,1 млрд — отчет RDNA5

Телекоммуникационная и медиасфера Украины понесли убытки в размере $2,5 млрд от российского вторжения, а на восстановление этих отраслей потребуется не менее $7,1 млрд.
Новости

Японская Buffalo останавливает производство Blu-ray-приводов

Японская компания Buffalo снимает с производства три модели Blu-ray-приводов. Преемников им не предусмотрено — компания следует за LG, Sony и другими.
Новости

Paramount Skydance выплатила Netflix 2,8 млрд долларов отступных

Paramount Skydance выплатила Netflix 2,8 млрд долларов отступных после того, как Warner Bros. Discovery расторгла соглашение о слиянии со стриминговым сервисом.
Новости

Украинский разработчик создал сервис для проверки смартфонов на известные проблемы

Украинский разработчик создал бесплатный инструмент, который проверяет смартфон на известные проблемы перед покупкой с помощью ИИ и отзывов с Reddit.