Японская Buffalo останавливает производство Blu-ray-приводов

Японский производитель периферийных устройств Buffalo, известный прежде всего сетевым оборудованием, USB-концентраторами и внешними накопителями, сообщил о завершении выпуска внешних Blu-ray-приводов. В июле компания снимет с производства три модели — и, по ее собственному заявлению, «преемников им не предусмотрено». Об этом сообщает AV Watch.

Речь идет об устройствах с индексами BRXLPT6U3E, BRXLPTV63B и BRXLPTWOU3 — все три являются внешними приводами с USB-подключением, поддерживающими чтение и запись дисков форматов Blu-ray, DVD и CD.

Среди трех моделей выделяется BRXLPTWOU3. Этот привод соответствует требованиям японского «Закона об электронной бухгалтерской отчетности», который до недавнего времени обязывал компании добавлять к финансовой отчетности сопроводительные документы на физических носителях — дискеттах или оптических дисках. Модель также поддерживает защиту от несанкционированной записи.

Buffalo — уже не первый производитель, который покидает этот рынок. Ранее от выпуска Blu-ray-проигрывателей отказались LG и Sony. Внешние USB-приводы при этом остаются едва ли не единственным удобным способом воспроизведения дисков для владельцев таких коллекций, ведь современные компьютеры и ноутбуки в основном продаются без встроенных оптических приводов.

Популярность формата Blu-ray тем временем неуклонно падает, и возвращение к прежним позициям, по оценкам отрасли, маловероятно.