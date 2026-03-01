Украинский разработчик создал сервис для проверки смартфонов на известные проблемы

Старший Golang-разработчик Ярослав Подорванов запустил бесплатный веб-сайт, который позволяет проверить смартфон на известные неисправности еще до покупки. Поводом послужила собственная неудачная покупка гаджета, пишет dev.ua.

Подорванов рассказал, что приобрел Samsung Galaxy A36 и уже после покупки обнаружил на нем приложение AppCloud, которое ведет себя как троян. По словам разработчика, эта проблема является распространенной и известной для смартфонов Samsung. Именно это побудило его к созданию инструмента, который поможет избегать таких проблем.

Сам сервис работает просто: пользователь вводит название смартфона, а платформа генерирует промпт для проверки модели на наличие проблем с помощью ИИ — на основе отзывов с Reddit. Выбор именно этой площадки разработчик объясняет тем, что поиск в Google в основном возвращает маркетинговые материалы и рекламные обзоры от блогеров, тогда как ChatGPT такой контент еще не выдает. Reddit же содержит реальный опыт пользователей — с конкретными жалобами, которые могут стать решающими перед покупкой.

Промпти Подорванов разрабатывал с помощью нескольких инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Сначала он сформулировал развернутое техническое задание совместно с ChatGPT, а затем передал его в Gemini, Claude, Copilot и снова ChatGPT — каждый сгенерировал свою версию сайта. Самым удачным оказался вариант от Gemini.

Проект некоммерческий, поэтому главной задачей для автора было сделать его полностью автономным. Сайт работает без сервера и не требует постоянной поддержки — именно поэтому изображения смартфонов здесь отсутствуют: динамическое превью требует API, а статическое — регулярного обновления картинок. Код открыт, промпт, лежащий в основе сервиса, также доступен для ознакомления. На весь проект Подорванов потратил 3,5 часа.

В настоящее время база моделей охватывает не все смартфоны, однако разработчик планирует постепенно ее пополнять.

