Paramount Skydance выплатила Netflix 2,8 млрд долларов отступных

Paramount Skydance Corporation выплатила Netflix 2,8 миллиарда долларов отступных — после того, как Warner Bros. Discovery (WBD) расторгла соглашение о слиянии с этим стриминговым сервисом в пользу нового предложения от Paramount. Об этом сообщает Variety.

27 февраля WBD направила Netflix официальное уведомление о расторжении соглашения о слиянии. Основанием послужило «преимущество предложения» со стороны Paramount Skydance. В тот же день Paramount перечислила Netflix 2,8 миллиарда долларов — именно такая сумма штрафа была предусмотрена в соглашении о слиянии.

Этому предшествовало решение самого Netflix выйти из борьбы за Warner Bros. Discovery. Стриминговый сервис имел еще четыре рабочих дня — до 23:59 по восточному времени 4 марта — чтобы подать встречное предложение и сохранить сделку. Однако руководство компании выбрало другой путь. Руководители Netflix отметили, что «эта сделка всегда была “приятной” по правильной цене, а не “обязательной” любой ценой».

Чтобы понять контекст, стоит вспомнить хронологию событий. В начале декабря 2025 года Netflix заключил соглашение с WBD, оценив ее активы в 27,75 доллара за акцию — в общей сложности 82,7 миллиарда долларов. Вместе с Warner Bros. к стримингу должны были перейти HBO и HBO Max. Вместо этого Paramount тогда предложила 108 миллиардов долларов за всю компанию WBD, то есть 30 долларов за акцию наличными.

Однако в декабре 2025 года совет директоров WBD отклонил предложение Paramount Skydance. В письме к акционерам совет отметил, что Paramount «постоянно вводила их в заблуждение», утверждая, что предложение по 30 долларов за акцию является полностью гарантированным или «поддержанным» семьей Эллисонов во главе с миллиардером и соучредителем Oracle Ларри Эллисоном. В ответ Paramount Skydance подала иск в суд штата Делавэр, требуя раскрыть финансовый анализ, на основании которого совет директоров WBD поддержал сделку с Netflix.

Впоследствии позиции сблизились. Warner Bros. Discovery возобновила переговоры с Paramount после того, как та пересмотрела условия возможного соглашения. В частности, Paramount предложила повысить цену до не менее 31 доллара за акцию — на доллар больше предыдущего предложения — и обязалась выплатить Netflix 2,8 миллиарда долларов штрафа. В результате соглашение с Netflix было расторгнуто, а отступные выплачены в тот же день — 27 февраля.