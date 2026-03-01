Archer Aviation применит спутники Starlink для обеспечения связи в своих аэротакси

Компания Archer Aviation, разрабатывающая электрические летательные аппараты вертикального взлета и посадки (eVTOL), заключила соглашение с SpaceX об использовании спутникового интернета Starlink в своих будущих аэротакси. Как сообщает компания, технология будет служить как для управления полетами, так и для доступа пассажиров к сети во время перелетов.

Компания базируется в Сан-Хосе и разрабатывает четырехместный аппарат Midnight для коммерческих городских перевозок. Именно на нем и планируют внедрить систему Starlink. В частности, пассажиры будут иметь бесплатный доступ к интернету в течение всего полета.

Впрочем, здесь есть определенный парадокс: перелеты на аэротакси длятся до 15 минут, поэтому подключение к сети для пассажиров в этом контексте менее важно, чем для управления наземной инфраструктурой. Следовательно, основную роль Starlink, скорее всего, будет играть именно в оперативном управлении, а не в развлечении клиентов.

Archer Aviation стала первой компанией-разработчиком eVTOL, которая заключила соглашение с SpaceX. В то же время другие участники рынка — Eve Air Mobility и Joby Aviation — также активно развивают концепцию быстрого городского транспорта на основе eVTOL. В декабре 2025 года Archer обнародовала планы сети аэротакси, которая соединит взлетно-посадочные площадки в Майами и прилегающих районах с ближайшими аэропортами.

Отдельная амбициозная цель компании — Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В мае 2025 года Archer заключила соглашение о статусе эксклюзивного оператора аэротакси на время проведения Игр. Однако эксперты сомневаются в готовности технологии к такому масштабному испытанию уже через два года.