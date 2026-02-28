Google приобрела музыкальную ИИ-платформу ProducerAI

Новости
Google купила ProducerAI

Google приобрела ProducerAI — музыкальную платформу на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет артистам создавать полноценный музыкальный контент. Об этом сообщает Cybernews.

Сервис охватывает широкий набор инструментов — от генерации музыкальных треков и текстов песен до редактирования имеющегося материала и создания клипов с помощью ИИ-агента. Платформа сначала называлась Riffusion, однако в июле 2025 года получила новое название — ProducerAI.

В основе платформы — предыдущая версия Lyria 3, профессиональной модели генерации музыки от Google DeepMind, которую недавно интегрировали в чат-бот Google Gemini. Кроме того, ProducerAI использует инструмент генерации изображений Nano Banana для создания обложек альбомов и Veo — для музыкальных видео.

Весь контент, созданный на платформе, автоматически получает встроенную цифровую подпись SynthID — незаметный водяной знак, идентифицирующий материалы, сгенерированные с помощью ИИ-технологий Google.

ProducerAI создан в сотрудничестве с известными артистами, в частности электронным дуэтом The Chainsmokers и рэпером Lecrae — лауреатом премии «Грэмми».

В блоге Google отмечает, что стремится усиливать человеческое творчество с помощью технологий ИИ. Старший директор Google Labs Элиас Роман рассказал, что платформа открыла для него новые творческие возможности — от экспериментов с жанрами до персонализированных песен на дни рождения близких и собственных саундтреков для тренировок.

Платформа доступна во всем мире с бесплатными и платными тарифами.

Редакция Mediasat
