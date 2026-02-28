Ericsson провела первое в мире испытание 6G в реальном времени

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson завершила первое в мире беспроводное испытание технологии 6G в режиме реального времени — тест с передачей данных по воздуху (OTA). Его провели в американском офисе компании в городе Плано.

Во время тестирования инженеры продемонстрировали две ключевые возможности новой технологии — дистанционное управление робототехникой с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и потоковую передачу видео в реальном времени. Обе функции работали в новом сантиметровом диапазоне волн 6G со спектром 7 ГГц и полосой пропускания 400 МГц. Программный стек 6G изначально создавался с ориентацией на ИИ и облачные технологии.

Тестовый стенд охватывал радиооборудование Ericsson, вычислительные платформы радиодоступной сети (RAN), программно определенные радиоинтерфейсы и облачную инфраструктуру. Перспективная программная архитектура компании рассчитана на развертывание на различных аппаратных платформах — в частности, центральных процессорах (CPU) и графических процессорах (GPU).

Разработчики сосредоточились на оптимизации восходящего канала, энергоэффективности и эффективности использования спектра. Именно эти параметры являются решающими для нагрузок под управлением ИИ — в частности в робототехнике, автономных системах и иммерсивных приложениях. Сессия ОТА подтвердила работоспособность ключевых компонентов 6G на системном уровне, а не только на уровне отдельных лабораторных образцов. Это свидетельствует о реальных перспективах коммерческого внедрения технологии в конце десятилетия.

В Ericsson убеждены, что по мере распространения ИИ-технологий — в робототехнике, автономных системах, иммерсивных приложениях и промышленной автоматизации — беспроводная инфраструктура становится критически важным уровнем в общем стеке ИИ. Сети 6G будут проектироваться так, чтобы они могли воспринимать, вычислять и адаптироваться в реальном времени — со стабильно низкой задержкой и более высокой пропускной способностью восходящего канала. Это сделает возможными новые категории ИИ-сервисов, которые в настоящее время остаются технически недостижимыми.

Ericsson в США насчитывает более 6 тысяч сотрудников и работает в 12 научно-исследовательских центрах, специализирующихся на ИИ, проектировании специализированных интегральных схем (ASIC) и антенных системах. Передовые радиомодули 5G и вычислительные системы RAN производятся на заводе 5G USA Smart Factory в Льюисвилле (штат Техас), куда компания вложила более $150 млн.

Параллельно работа над стандартами 6G продвигается и на международном уровне. Ранее Ericsson совместно с финской Nokia и Институтом имени Генриха Герца Общества Фраунгофера (HHI) начала разработку передового видеокодека для сетей шестого поколения — стандарта, который будет определять параметры стриминга и передачи видео в эпоху 6G.