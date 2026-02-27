Южнокорейские вещатели подали иск к OpenAI из-за нарушения авторских прав

Новости
KBS, MBC, SBS, OpenAI

Три ведущие телерадиокомпании Южной Кореи — KBS, MBC и SBS — обратились в Центральный районный суд Сеула с иском против OpenAI, требуя судебного запрета и возмещения убытков за несанкционированное использование их контента. Об этом сообщает пресс-служба KBS.

Как утверждают истцы, OpenAI использовала новостные материалы вещателей без их разрешения для обучения генеративного искусственного интеллекта ChatGPT. Корейская ассоциация вещателей подчеркнула, что такие материалы являются ключевыми активами медиакомпаний, а их массовое использование без соответствующей лицензии — прямое нарушение интеллектуальной собственности.

Показательно, что ассоциация указала на противоречивое поведение OpenAI: компания заключила платные лицензионные соглашения с рядом медиаорганизаций по всему миру, однако отказывается вести переговоры с тремя корейскими вещателями. «OpenAI, вероятно, полностью осознает, что обязана получить законную лицензию на использование новостного контента, однако придерживается дискриминационной политики в отношении авторских прав», — говорится в заявлении ассоциации.

Вещатели отметили, что этот иск является не только защитой собственных интересов, но и попыткой найти пути гармоничного развития индустрии ИИ и журналистики. Они стремятся добиться модели, при которой обе отрасли будут развиваться параллельно, а использование медиаконтента будет предусматривать справедливую компенсацию и не будет осуществляться без согласия авторов.

Редакция Mediasat
