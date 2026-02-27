В Украине вступил в силу закон, который закрепляет скорость мобильного интернета как критерий качества работы операторов

Новости
Швидкість інтернету / Speedtest
Фото: Đức Trịnh / Unsplash

В Украине вступил в силу закон №4670-IX об усовершенствовании электронных коммуникаций и повышении качества мобильного интернета. Документ приближает отечественную отрасль связи к стандартам Евросоюза и вводит действенные механизмы контроля за работой операторов. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Главная новация закона — закрепление скорости передачи данных как официального показателя качества услуг. Для скорости интернета установят фиксированное количество мегабит в секунду, и именно в этих пределах мобильные операторы будут предоставлять услуги абонентам. На основании этого показателя регулятор будет оценивать работу операторов.

Закон также предоставляет украинцам инструмент для самостоятельного контроля. Абоненты смогут проверять качество и скорость мобильного интернета непосредственно со смартфонов, а собранные данные будут поступать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Комиссия будет анализировать эти показатели, чтобы выявлять проблемные зоны в сети и оперативно на них реагировать. Подробнее о системе мониторинга Министерство цифровой трансформации проинформирует позже.

Еще один важный элемент закона — регулирование национального роуминга. Благодаря этому механизму абоненты в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности во время блэкаутов, смогут пользоваться сетями других операторов и не терять связь. В то же время после завершения военного положения такая возможность сохранится, а не будет отменена как временная мера.

Закон также отменяет мораторий на проверку выполнения условий лицензий. Это будет стимулировать операторов строить базовые станции в сельской местности, где зоны без покрытия до сих пор остаются обычным явлением.

Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX в ноябре прошлого года. До этого Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №12094 по инициативе Министерства цифровой трансформации, которое считает документ важным шагом к обеспечению стабильной связи для всех украинцев в условиях войны.

Редакция Mediasat
