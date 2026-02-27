В Киеве официально представили телеканал Newsmax Ukraine

27 февраля 2026 года в Киеве состоялась официальная презентация телеканала Newsmax Ukraine — украинского подразделения американского новостного медиа Newsmax. Мероприятие посетили известные политические и дипломатические деятели, сообщает «Детектор медиа».

Среди гостей презентации оказались глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Буданов расценил появление Newsmax Ukraine как свидетельство того, что Соединенные Штаты осознают роль Украины в формировании будущего. По его мнению, это мощный сигнал от американской стороны. Тимошенко, в свою очередь, выразила надежду, что новый канал будет способствовать укреплению демократии и свободы слова в стране.

Мероприятие собрало и других заметных участников. В частности, на презентацию пришли председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер и временный поверенный в делах США в Украине Джули С. Дэвис.

Генпродюсер Newsmax Ukraine Людмила Немиря рассказала о формате работы канала. Вещание будет осуществляться на трех языках — украинском, английском и русском — и будет доступно на YouTube, в мобильном приложении и в цифровом формате. Редакция будет насчитывать 40 сотрудников. Немиря также отметила, что канал будет производить собственный контент и одновременно использовать материалы американского Newsmax, а среди запланированных нововведений — технология, которая ранее не применялась в Украине.

Напомним, 9 февраля 2026 года Newsmax объявил о создании украинского подразделения. Канал будет базироваться в Киеве и ориентироваться на зрителей в Украине, Восточной Европе и других странах региона. Начало регулярного вещания запланировано на весну 2026 года.