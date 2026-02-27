Смартфоны Galaxy S26 получили поддержку спутниковой связи в Европе, США и Японии

Новости
Galaxy S26 отримав підтримку супутникового зв'язку
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Samsung официально подтвердила поддержку спутниковой связи во всех моделях новой серии Galaxy S26 — Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra. Функция станет доступной в Северной Америке, Европе и Японии благодаря партнерским соглашениям с ведущими телекоммуникационными операторами этих регионов.

Чтобы обеспечить работу спутниковой связи, Samsung заключила соглашения с операторами в каждом из трех регионов. Перечень партнеров выглядит так:

  • Северная Америка — AT&T, T-Mobile (сервис T-Satellite на базе сети Starlink) и Verizon (функции eSOS и обмен сообщениями на моделях S25 и S26). На данный момент подтверждены только операторы из США.
  • Европа — Vodafone, Virgin Media O2 и испанская MasOrange (тестирование начнется в марте 2026 года).
  • Япония — KDDI (сервис доступен с 2025 года для устройств начиная с Galaxy S22), SoftBank, Docomo и Rakuten Mobile.

В японском сегменте стоит выделить отдельно интеграцию системы предупреждения о землетрясениях и цунами (ETWS), которую Samsung реализовала совместно с KDDI. Благодаря этому спутниковая связь выходит за пределы обычного обмена сообщениями и становится инструментом гражданской безопасности. SoftBank, Docomo и Rakuten Mobile, в свою очередь, планируют запустить новые функции уже в 2026 году.

В США спутниковая связь через T-Mobile и T-Satellite доступна не только на Galaxy S26, но и на некоторых флагманских моделях и смартфонах Galaxy A, выпущенных после Galaxy S21.

Что касается китайского рынка — Samsung официально не подтвердила поддержку спутниковой связи в КНР, однако смартфоны серии Galaxy S26 уже получили соответствующую сертификацию в стране. Это дает основания полагать, что функция может стать доступной и для китайских пользователей.

Вон-Джун Чой, главный операционный директор подразделения Mobile eXperience компании Samsung, подчеркнул важность этого направления для компании. «Samsung имеет богатое наследие в технологиях беспроводной связи, и мы стремимся быть на передовой инноваций в этой области благодаря открытому сотрудничеству с глобальными партнерами. Поскольку спутниковая связь становится важной частью мобильного ландшафта, мы стремимся обеспечить пользователям Galaxy надежный доступ к связи, особенно когда он им больше всего нужен», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Samsung разрабатывает собственный модем на базе процессора Exynos для прямой работы со спутниковой сетью Starlink — без зависимости от наземной инфраструктуры.

Редакция Mediasat
