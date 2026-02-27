Premflix: Английская Премьер-лига запустит собственный стриминговый сервис

Английская Премьер-лига (АПЛ) выходит на рынок прямых продаж медиаконтента — с сезона 2026/27 в Сингапуре заработает собственный стриминговый сервис Premier League+. По концепции он будет напоминать Netflix, благодаря чему болельщики получат доступ ко всем 380 матчам чемпионата, широкому сопутствующему контенту и круглосуточному каналу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

Старт Premier League+ в Сингапуре будет иметь пилотный характер — лига получила права на трансляцию сроком на шесть лет и рассматривает этот рынок как площадку для испытания новой бизнес-модели. Если опыт окажется успешным, АПЛ планирует распространить платформу на весь мир. По словам Мастерса, впервые в истории лига будет иметь собственных клиентов и самостоятельно управлять продвижением, ценообразованием, удержанием аудитории и дистрибуцией.

Premier League+ будет работать как приложение для смарт-телевизоров, ноутбуков и мобильных устройств. Подписка будет стоить ориентировочно десять фунтов стерлингов в месяц. Сервис может и содержать архив матчей прошлых сезонов, однако этот вопрос еще остается открытым.

Такой подход является отступлением от устоявшейся модели, при которой АПЛ продает права на трансляции вещателям, а те самостоятельно распространяют контент в своих регионах. Действующее соглашение с британскими вещателями Sky Sports и TNT Sports на 2025–2029 годы оценивается в 6,7 млрд фунтов стерлингов (7,8 млрд евро). Sky Sports получил права на показ 215 матчей в сезон, TNT Sports — на 52 игры в год, преимущественно дневные субботние матчи.

Решение АПЛ вписывается в тенденцию, которую уже давно подхватили другие крупные спортивные организации. В частности, Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Главная лига бейсбола и «Формула-1» уже имеют собственные стриминговые сервисы с прямым доступом для зрителей. АПЛ, следовательно, тоже выбирает путь непосредственного взаимодействия с аудиторией.

Потенциальный охват будущей платформы — один из крупнейших в мире. АПЛ транслируется в 189 странах мира, а Premier League+ планируют запустить в 188 странах. Около 900 млн домохозяйств имеют доступ к матчам английской элиты, а в целом за лигой не менее одного раза в неделю следят 1,87 млрд человек — через телевидение или цифровые платформы. Самую большую аудиторию в прошлом сезоне собрал матч «Челси» — «Манчестер Сити»: его посмотрели около 1,8 млн зрителей.