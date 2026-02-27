Как Tinder, но для выбора фильмов: украинцы запустили приложение Moviso

Украинские разработчики создали мобильное приложение Moviso, которое превращает выбор фильма в игру в стиле Tinder — с помощью свайпов алгоритм определяет вкусы пользователя и формирует персональные рекомендации. Об этом говорится в материале издания Vector.

Идею проекта предложил Виталий Павлик — соучредитель и главный исполнительный директор (CEO) компании. По его словам, проблема проста: люди тратят целый вечер на выбор фильма вместо просмотра. За 60 секунд пользователь оценивает более 20 фильмов, а система определяет его предпочтения. Ключевую роль здесь играет социальный фактор — совет от знакомого весит больше, чем высокая оценка от незнакомых критиков. Именно поэтому Moviso создавали не как обычный каталог, а как социальную игру вокруг кино.

Соучредителем и техническим директором (CTO) стартапа является Анатолий Левицкий. Партнеры познакомились на финале чемпионата для ИТ-специалистов DevChallenge — в феврале 2024 года состоялся первый звонок, после которого они определили направление и название проекта. Закрытый бета-тест минимально жизнеспособного продукта (MVP) команда открыла для загрузки в августе того же года.

Сейчас приложение находится на стадии MVP и насчитывает более 1 200 зарегистрированных пользователей из Украины, США и стран Евросоюза. Полная версия доступна в App Store, бета-версия — в Play Market. Доля пользователей, которые возвращаются на вторую неделю, достигает 45% — команда считает это подтверждением того, что механика свайпов работает. Основу аудитории составляют представители поколений Z и миллениалов.

Приложение работает по модели freemium. Базовый функционал бесплатный и монетизируется через рекламу, а премиум-подписка убирает рекламу и открывает расширенные возможности — искусственный интеллект (ИИ) для поиска, безлимитные свайпы и подробную статистику профиля. Цена подписки привязана к стоимости Netflix в конкретной стране и адаптирована к местной покупательной способности. В дальнейшем стартап планирует развивать бизнес-направление (B2B) — лицензирование аналитических данных для стримингов и партнерства с кинотеатрами.

Соучредители вложили в проект около 20 000 долларов собственных средств и сейчас проводят раунд Pre-Seed на 450 000 долларов. В течение ближайших полугода приоритетом является закрытие этого раунда и выход на рынок США. В перспективе команда стремится превратить Moviso в полноценную социальную сеть для киноманов с ИИ-компаньоном и занять около 1% достижимого сегмента рынка (SOM) объемом 250 миллионов долларов.

Moviso — не единственный украинский проект в сфере киноаналитики. Ранее разработчик Евгений Русаков открыл публичный доступ к сервису Ratingo, который отслеживает тренды киноиндустрии и обновляет статистику просмотров с различных стриминговых платформ каждые 10 минут.