Французский регулятор обязал провайдеров заблокировать сайты 35 российских СМИ

Фото: Europe 1

26 февраля французский регулятор Arcom обязал интернет-провайдеров и поставщиков услуг доменных имен заблокировать доступ к 35 сайтам подсанкционных российских СМИ. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, Arcom требует от поисковых систем удалить из результатов поиска страницы четырех стриминговых платформ, через которые пользователи получали доступ к подсанкционным российским телеканалам и радиостанциям. Таким образом, требования регулятора охватывают как новостные сайты, так и сервисы онлайн-вещания.

Среди ресурсов, которые попадут под блокировку, — сайт телеканала RT, агентства Sputnik, порталов News Front и SouthFront, а также Фонда стратегической культуры.

Решение Arcom соответствует более широкому европейскому курсу. Еще в ноябре 2016 года Европейский парламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, назвав Sputnik и RT главными угрозами в информационном пространстве. Вследствие этого ряд западноевропейских стран последовательно усиливает ограничения в отношении деятельности этих организаций.

Это не первый подобный шаг Arcom. Еще 19 марта 2025 года регулятор обязал спутникового оператора Eutelsat прекратить трансляцию российских телеканалов СТС и «5 канал» из-за нарушения санкционных ограничений ЕС.

Редакция Mediasat
