Борьба за Warner Bros. Discovery между Netflix и Paramount завершилась победой последней

Paramount Skydance Corporation (Paramount) одержала победу в борьбе за Warner Bros. Discovery (WBD) — совет директоров медиагруппы признал новое предложение компании более выгодным, чем предложение конкурента, и предоставил Netflix четыре рабочих дня на ответ. Впрочем, стриминговый сервис отказался увеличивать свое предложение и вышел из переговоров. Об этом сообщает TechCrunch.

Общая стоимость сделки достигает около $111 млрд, и Paramount дополнительно берет на себя примерно $33 млрд долга WBD. Цена акций установлена на уровне $31 за штуку — именно этот показатель оказался решающим при сопоставлении двух предложений. Сделка финансируется за счет заемных средств и дополнительного капитала от Ларри Эллисона, основателя Oracle и отца Дэвида Эллисона — генерального директора Paramount Skydance.

- Реклама -

Netflix отказ от повышения предложения объяснил принципами финансовой дисциплины. Директора компании Тед Сарандос и Грег Питерс заявили, что сервис не готов платить сумму, необходимую для конкуренции с условиями Paramount. В то же время по предварительному соглашению WBD должна была выплатить Netflix компенсацию в размере $2,8 млрд — и эта сумма учтена в новой структуре соглашения между медиагруппами.

Стоит отметить, что подходы двух компаний к активам WBD принципиально различались. Netflix предложил приобрести только студийный и стриминговый сегменты медиагруппы примерно за $83 млрд, тогда как Paramount настаивала на покупке всего холдинга. Таким образом, в состав Paramount перейдут киностудии, платформа HBO, стриминговые сервисы, игровое и развлекательное направления, а также кабельные телеканалы — в частности CNN, TBS, TNT, Discovery и HGTV.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Рынок отреагировал на завершение противостояния положительно. После объявления о выходе Netflix из переговоров акции компании выросли примерно на 10% на внебиржевых торгах в Нью-Йорке, а бумаги Paramount прибавили около 4,5%. Такое движение котировок отражает положительную реакцию инвесторов на завершение многомиллиардного противостояния.