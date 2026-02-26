За четыре года полномасштабной войны «Vodafone Украина» направила на развитие сети и поддержку страны 48,84 млрд грн, из которых 21,55 млрд грн — непосредственно в телекоммуникационную инфраструктуру. Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказала CEO компании Ольга Устинова.

По ее словам, связь стала одним из ключевых факторов стабильности в первые дни вторжения — наряду с банковской системой и энергетикой. За это время «Vodafone Украина» восстановила 1 318 объектов, запустила 15 205 новых базовых станций 4G и провела более 900 тысяч аварийных работ. Убытки от разрушений в самый критический период превысили 2 млрд грн.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу сети во время отключений электроэнергии, компания в три раза увеличила количество генераторов и в восемь раз — аккумуляторов. Сейчас более 95% базовых станций способны работать до 10 часов без внешнего питания. В 2025 году «Vodafone Украина» начала масштабный проект установки солнечных электростанций на 100 базовых станциях, а все новые объекты, построенные с 2025 года, сразу получают резервное питание.

Еще одним важным шагом стал запуск национального роуминга — совместный проект всех операторов через Национальный центр управления телеком-сетями, реализованный менее чем за две недели. Это в три раза повысило доступность связи для абонентов. В то же время «Vodafone Украина» обеспечил услугой Roam Like at Home украинцев в 30 странах, фактически став первым телеком-сектором, интегрированным в Единый цифровой рынок ЕС. Спутниковое оборудование как резервный транспортный канал позволило восстановить связь в Ирпене сразу после освобождения города.

Помимо мобильной сети, компания активно развивала фиксированный интернет. В частности, вложила более 1,1 млрд грн в строительство волоконно-оптической сети, проложила более 20 000 км оптики и расширила покрытие сети пассивной оптики GPON (Gigabit Passive Optical Network) в 20 городах. Благодаря этому более 1,8 млн домохозяйств получили доступ к энергоэффективному интернету, который может работать непрерывно более 100 часов во время отключений. В 2025 году «Vodafone Украина» возглавил рейтинг качества фиксированного интернета в Украине по версии международного сервиса nPerf.

Среди технологических решений военного времени Устинова выделила запуск открытой сети узкополосного интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things), развитие решений на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ), а также открытое пользовательское тестирование 5G во Львове, Харькове и Бородянке. Показательным примером практического применения 5G стала первая онлайн-свадьба через приложение «Дія» — она состоялась 14 февраля 2025 года именно в сети «Vodafone Украина». В октябре 2025 года компания совместно с Vodafone Group анонсировала подводную кабельную систему Kardesa через Черное море — альтернативный маршрут связи в обход территории России.

За четыре года «Vodafone Украина» превратился из телекоммуникационного оператора (Telco) в технологическую компанию (Techco). В состав группы сейчас входят оператор мобильной связи, провайдер фиксированной связи, собственная сеть техноритейла, IT-компания и башенная компания. Штат вырос с 3 397 до 4 525 сотрудников — то есть на 33%. В свою очередь, на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) компания направила 180 млн грн, а на гуманитарные инициативы — около 1,9 млрд грн.