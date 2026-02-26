Viber запустил ИИ-функцию для улучшения сообщений

26 февраля 2026 года Rakuten Viber объявил о запуске функции улучшения сообщений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Инструмент встроен в поле ввода текста — он позволяет отредактировать черновик еще до отправки в чат, говорится в пресс-релизе компании.

Функция решает сразу несколько практических задач. В частности, исправляет ошибки, корректирует тон сообщения и при необходимости переводит текст на другие языки. Благодаря этому даже наспех набранный текст можно превратить в структурированное и лаконичное сообщение.

Использовать инструмент просто. Справа от поля ввода появляется кнопка, открывающая список действий — улучшить текст, изменить его тон или перевести. Готовый вариант можно сразу отправить или сгенерировать новый. Таким образом, функция позволяет сосредоточиться на содержании, а не на форме сообщения.

Текст обрабатывают модели OpenAI. Компания уверяет, что не использует данные сообщений для обучения ИИ и удаляет их сразу после обработки — стандарты конфиденциальности Viber остаются неизменными. Функция станет доступной всем пользователям в Украине в ближайшие дни.

Этот запуск Rakuten Viber связывает с долгосрочной стратегией развития ИИ-инструментов. Ранее компания уже анонсировала ИИ-ассистентов, функцию краткого изложения чата и ссылки. Все это — часть более широкой инициативы материнской компании Rakuten Group под названием Triple 20, цель которой — повысить эффективность маркетинга, операционной деятельности и клиентского сервиса на 20% благодаря ИИ и сэкономить время пользователей.

Кстати, именно ИИ-ассистенты стали одним из первых шагов в этом направлении. Ранее Viber запустил пять тематических ИИ-чатов, размещенных в отдельной папке списка контактов. Каждый специализируется на определенных задачах и помогает пользователям решать повседневные вопросы непосредственно в мессенджере — без необходимости обращаться к сторонним сервисам.