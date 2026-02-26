Суд обязал налоговую вернуть интернет-провайдеру 307 000 грн излишне уплаченного налога

Фото: АЗРК

10 февраля 2026 года Пятый апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции по делу №420/10261/25 и обязал Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Одесской области аннулировать декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) и возместить ООО «ЭЛАН-ИНЕТ» 307 000 грн излишне уплаченного налога. Материалы дела доступны на сайте Ассоциации правообладателей и поставщиков контента (АППК).

Причиной спора стало незаконное лишение предприятия статуса плательщика единого налога, которое ГУ ГНС совершило в 2023 году. После того как суд отменил это решение, «ЭЛАН-ИНЕТ» восстановили на упрощенной системе налогообложения, а регистрацию плательщиком НДС аннулировали. Впрочем, за время вынужденного пребывания на общей системе компания успела перечислить в бюджет 307 тыс. грн НДС. Возвращать эти средства налоговая отказалась, ссылаясь на то, что обязательства задекларировал сам плательщик.

Суды обеих инстанций с такой позицией не согласились. В основе их решений — статья 43 Налогового кодекса Украины, которая прямо предусматривает возврат излишне уплаченных средств. Апелляционный суд подчеркнул принцип правовой определенности и презумпции правомерности решений налогоплательщика — и подтвердил обязанность государства восстановить нарушенное имущественное право.

Это решение важно в более широком контексте — оно касается практики, введенной налоговыми органами по согласованию с Министерством финансов Украины по исключению интернет-провайдеров из упрощенной системы налогообложения. В настоящее время по всей Украине рассматривается около шести аналогичных дел с общей суммой оспариваемого НДС около 4,5 млн грн. Четыре из них, в том числе дело «ЭЛАН-ИНЕТ», уже получили положительные решения в первой инстанции — суды встали на сторону провайдеров.

Для понимания ситуации стоит вспомнить совещание в ГНС Украины, которое состоялось 22 января 2026 года по инициативе народного депутата Александра Федиенко. Тогда представители налоговой службы утверждали, что механизм возврата средств, уплаченных в период незаконного пребывания на общей системе, отсутствует. Однако судебная практика опровергает этот аргумент — статья 43 Налогового кодекса содержит такой механизм, а процедурные пробелы не дают органу контроля права удерживать средства плательщика.

Таким образом, апелляционный суд сформулировал четкую правовую позицию — если чрезмерная уплата НДС стала следствием неправомерного решения контролирующего органа, средства подлежат возврату независимо от наличия отдельного «специального порядка».

Судебная защита прав провайдеров не ограничивается налоговыми спорами. В частности, недавно сумской оператор «Технический центр Радио Системы» через суд восстановил доступ к дому.

