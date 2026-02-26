Подкасты впервые обогнали разговорное радио по популярности в США

По итогам IV квартала 2025 года подкасты впервые возглавили рейтинг форматов аудиоконтента в Соединенных Штатах, набрав 40% общего времени прослушивания разговорного аудио. Разговорное радио набрало 39%, уступив лидерство. Об этом говорится в исследовании Share of Ear компании Edison Research.

Еще в 2015 году AM/FM-радио охватывало 75% времени прослушивания разговорного аудио, тогда как подкасты — только 10%. За десять лет разрыв в 65 процентных пунктов не только исчез, но и изменил направление.

Среди учтенных форматов — и видеоподкасты, которые все более уверенно утверждаются на стриминговых платформах. Это отражает общую тенденцию к сближению аудио- и видеоконтента. В частности, 80% аудитории потребляют оба формата — и классический аудиоподкаст, и его видеоверсию. Лишь 13% слушают подкасты исключительно в аудиоформате, тогда как 7% просматривают их только в видеоформате, говорится в отчете U.S. Podcast Report for 2025 от Triton Digital.

Выбор между аудио и видео заметно зависит от тематики. Комедийные и спортивные подкасты зрители чаще выбирают в видеоформате, тогда как материалы на историческую и научную тематику преимущественно слушают. Следовательно, формат потребления определяется не только привычками аудитории, но и характером самого контента.

Еженедельная аудитория подкастов в США достигла 115 миллионов человек, что свидетельствует о масштабах изменений на рынке аудиоконтента.

Эту тенденцию подтверждают и шаги ведущих компаний рынка. В частности, Netflix объявил о запуске видеоподкастов на своей платформе в течение 2026 года. Для этого компания заключила соглашение с продакшн-студией Spotify Studios и медиасетью The Ringer — вместе они подготовят 16 программ различной тематики.

