Первый подводный оптоволоконный кабель поднимают со дна океана для переработки

На дне Атлантического океана разворачивается операция, не имеющая прецедентов в истории подводных коммуникаций. Компания Subsea Environmental Services приступила к подъему первого в мире трансатлантического оптоволоконного кабеля TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8) длиной около 6 тысяч километров, чтобы переработать его. Об этом сообщает WIRED.

TAT-8 введен в эксплуатацию 14 декабря 1988 года — он стал восьмой трансатлантической кабельной системой в истории и первой, которая использовала оптоволокно вместо медных кабелей. Кабель соединил США, Великобританию и Францию дном Атлантики. Его проложили совместными усилиями AT&T, British Telecom и France Telecom, и уже через 18 месяцев после ввода в эксплуатацию он вышел на полную проектную мощность. В 2002 году кабель выведен из эксплуатации из-за технической неисправности, устранение которой оказалось экономически нецелесообразным, — с тех пор он пролежал на морском дне более двух десятилетий.

Подъем TAT-8 осуществляет Subsea Environmental Services — одна из трех компаний в мире, специализирующихся исключительно на переработке подводных кабелей. Операцию начали в 2025 году с применением нового дизель-электрического судна MV Maasvliet. К августу того же года судно доставило в португальский порт Лейшоеш уже 1012 км кабеля, в том числе более 100 ретрансляторов массой около 400 кг каждый.

На борту MV Maasvliet работает команда из 14 специалистов. Они снимают кабель со дна, демонтируют ретрансляторы, упаковывают оптоволокно в бочки и отправляют на перерабатывающие предприятия.

Собранный материал поступает в компанию Mertech Marine в Южной Африке, где его разбирают на компоненты — сталь, медь и два вида полиэтилена. Пластик, в свою очередь, транспортируют в Нидерланды, где его перерабатывают в гранулы для различных отраслей промышленности.

Операция приобретает особую актуальность на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) о возможном дефиците меди в течение ближайшего десятилетия. К тому же переработка уже проложенных кабелей уменьшает потребность в прокладке новых подводных трасс в районах с плотным трафиком.

Параллельно Google объявила о запуске проекта подводной кабельной сети America-India Connect. Инициатива направлена на расширение покрытия и повышение надежности связи на четырех континентах. В рамках проекта в индийском городе Вишакхапатнам создадут международный подводный шлюз, а также проложат три новых подводных маршрута, соединяющих Индию с Сингапуром, Южной Африкой и Австралией.