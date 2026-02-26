«Киевстар» приобрел регионального интернет-провайдера Shtorm

«Киевстар», национальный оператор электронных коммуникаций, приобрел регионального интернет-провайдера ООО «ИСП ШТОРМ» (бренд Shtorm). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сделка вписывается в стратегический курс «Киевстар» на укрепление позиций в сегменте фиксированной связи. Приобретение позволит расширить зону покрытия и обеспечить абонентам более надежный доступ к интернету в регионах, страдающих от проблем с энергоснабжением.

Shtorm работает в Кировоградской области — охватывает Кропивницкий, Александрию и 132 окружающих населенных пункта. Провайдер использует технологии пассивных оптических сетей (PON), «оптика до здания» (FTTB) и беспроводного широкополосного доступа (WiMAX), а его абонентская база насчитывает более 50 тысяч подключений.

После интеграции в экосистему «Киевстар» абоненты Shtorm получат доступ к более широкому перечню телекоммуникационных и цифровых услуг, а также к пакетным предложениям и программам лояльности оператора. В свою очередь, сетевая инфраструктура Shtorm расширит технические возможности «Киевстар» в регионе.

«Это приобретение является логичным шагом в реализации стратегии лидерства «Киевстар» на рынке услуг фиксированной связи в Украине. Синергия команд и экспертизы двух компаний, а также инвестиционные возможности «Киевстар» позволят обеспечить абонентам качественно новый уровень сервиса как в сфере телекоммуникаций, так и в доступе к цифровым продуктам «Киевстар»», — отметил Александр Комаров, генеральный директор «Киевстар».

Одним из условий соглашения является сохранение коллектива Shtorm. Более 100 специалистов — инженеры, проектировщики и специалисты центра обслуживания — и в дальнейшем будут отвечать за поддержку сети и обслуживание абонентов в Кировоградской области, пополнив команду «Киевстар».

Покупка Shtorm — не первый шаг «Киевстар» в этом направлении. Еще в сентябре 2024 года оператор приобрел бориспольского интернет-провайдера LanTrace за 2 миллиона долларов. LanTrace предоставляет услуги фиксированного интернета в нескольких десятках населенных пунктов Киевской области. Таким образом, «Киевстар» последовательно наращивает присутствие в сегменте фиксированной связи, поглощая региональных игроков.

«Киевстар» планирует и в дальнейшем вкладывать средства в цифровое развитие страны, развитие сетей и внедрение новых сервисов. Таким образом, оператор продолжает трансформацию в национального цифрового оператора нового поколения.