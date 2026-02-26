27 февраля в Киеве состоится закрытая презентация телеканала Newsmax Ukraine — журналистов на мероприятие не приглашают. Об этом «Детектору медиа» сообщила генеральный продюсер канала Людмила Немиря.

По ее словам, мероприятие будет носить консультативный характер. «Я просто собираю приглашенных экспертов, чтобы посоветоваться, подумать о некоторых важных вещах, а потом уже мы сможем рассказать подробности», — пояснила Немиря. Подробности после встречи она пообещала раскрыть со следующей недели. Источники «Детектора медиа» уточняют, что мероприятие состоится в одном из киевских отелей.

Фото: «Детектор медіа»

Немиря — журналистка и медиаменеджер, которая будет отвечать за стратегию развития канала, редакционную политику и его деятельность в целом. Между тем канал уже приступил к юридическому оформлению — документы на регистрацию поданы в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет), где сейчас и ожидают решения.

После регистрации канал сможет вещать через интернет-платформы, спутник и кабельные сети. Для вещания в цифровом эфире и на ограниченном радиочастотном ресурсе понадобится отдельная лицензия.

Напомним, 9 февраля 2026 года американский новостной телеканал Newsmax объявил о запуске украинского подразделения — Newsmax Ukraine. Канал будет базироваться в Киеве и производить оригинальный контент для зрителей в Украине, Восточной Европе и других странах региона. Начало вещания запланировано на весну 2026 года.