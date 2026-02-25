Wi-Fi 7 уже здесь: стоит ли менять свой старый роутер прямо сейчас

В январе 2024 года Wi-Fi Alliance официально сертифицировал Wi-Fi 7. С тех пор Вай-Фай-роутеры нового стандарта заполонили магазинные полки. Маркетинг обещает «до 46 Гбит/с» и задержки на уровне проводного кабеля. Но прежде чем тянуться за кошельком, стоит понять: что внутри стандарта действительно меняет правила игры, а что — просто красивые цифры на упаковке. Разберем технологии, ограничения и честно ответим: менять роутер прямо сейчас или подождать.

Что нового внутри стандарта

Раньше устройство держалось за один радиоканал, как пассажир за поручень в переполненном метро. Wi-Fi 7 вводит Multi-Link Operation (MLO): смартфон одновременно держит несколько «линков» — скажем, 2,4 ГГц и 6 ГГц — и перекладывает пакеты между ними на лету. Когда сосед включает микроволновку и забивает 2,4 ГГц, трафик мгновенно уходит на свободный диапазон. В реальных тестах 2026 года MLO снижает задержку до стабильных 3–7 мс даже в загруженном эфире — джиттер (скачки пинга) исчезает практически полностью.

Ширина канала выросла до 320 МГц — вдвое против максимума Wi-Fi 6E, — а модуляция 4K-QAM добавляет еще ~20% к скорости. На практике это означает, что 50 ГБ с NAS на ноутбук по воздуху «залетают» за 2 минуты (против 8–9 минут на Wi-Fi 6).

Кому реально нужен апгрейд

Канал 320 МГц работает только в диапазоне 6 ГГц, который в Украине официально открыли в августе 2025 года (Постановление №976). Без поддержки этого диапазона клиентом роутер Wi-Fi 7 откатится до скоростей Wi-Fi 6. Апгрейд оправдан, когда у вас сходятся несколько условий:

тариф выше 1 Гбит/с и порты 2.5G/10G на всей цепочке (роутер + ПК/NAS), иначе Wi-Fi упрется в провод;

есть клиенты с поддержкой Wi-Fi 7: iPhone 16/17, Samsung S25/S26 или ноутбуки с чипами Intel BE200;

критична минимальная задержка для VR, облачного гейминга или 8K-стриминга.

Если тариф 300–500 Мбит/с и дома десяток гаджетов — Wi-Fi 6 (802.11ax) закрывает все задачи с запасом. Слабый сигнал в дальней комнате лечит Mesh-система или правильное расположение точки, а не новый стандарт.

Стоит ли торопиться в 2026 году

Роутеры Wi-Fi 7 перестали быть игрушкой для энтузиастов. Если на старте цены кусались ($300–500), то в начале 2026 года входной билет упал до $90–120 за модели уровня Xiaomi BE3600 или TP-Link Archer BE230.

2026 год — переломный: поддержка стандарта стала нормой для смартфонов и ноутбуков среднего сегмента. Покупать роутер «на вырост» даже без совместимых устройств уже имеет смысл — это как строить скоростную трассу заранее. Но если вы обновляете парк техники сейчас, брать старый Wi-Fi 6 уже нет смысла: переплата за «семерку» минимальна, а запас прочности — на 5–7 лет вперед.