В марте «Киевстар» отключит 3G в ряде населенных пунктов Харьковской, Николаевской, Ровенской и Ивано-Франковской областей

Перехід від 3G до 4G
26 марта 2026 года «Киевстар» отключит 3G в нескольких населенных пунктах Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской областей. Освободившиеся частоты оператор направит на развитие 4G, что улучшит скорость и качество мобильного интернета. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Решение соответствует долгосрочной стратегии развития телекоммуникационной инфраструктуры компании. «Киевстар» последовательно выводит из эксплуатации устаревшие технологии — так же поступают ведущие мобильные операторы мира. В свою очередь, модернизация сети готовит инфраструктуру к запуску 5G.

Больше всего изменений коснутся Харьковской и Николаевской областей. В Харьковской области 3G отключат в Харькове, Люботине, Дергачах, Мерефе, Высоком, Песочине и Харьковском районе. В Николаевской области переход состоится в Вознесенском и Первомайском районах, Николаеве, Очакове, Коблево и Николаевском районе.

На западе страны изменения коснутся Ровенской и Ивано-Франковской областей. В Ровенской 3G отключат в Вараше, Владимирце, Варашском и Сарненском районах. В Ивано-Франковской области изменения коснутся Дубовицы.

На этом модернизация сети не останавливается. С 21 апреля 2026 года «Киевстар» проведет следующий этап отключения 3G — в Кировоградской, Одесской, Винницкой и Полтавской областях.

