«Укртелеком» стал полноправным членом ETIS — европейского сообщества профессионалов телекоммуникационной отрасли, объединяющего ведущих операторов связи для обмена опытом и совместного поиска решений в развитии цифровой инфраструктуры. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Членство в ETIS открывает «Укртелекому» доступ к широкой сети отраслевых контактов. Компания будет участвовать в тематических рабочих группах, совместных инициативах в сфере бенчмаркинга — в частности в рамках программы TeBIT — и профильных мероприятиях сообщества.

Вступление происходит в то время, когда телеком-индустрия работает в условиях повышенных рисков безопасности и стремительных технологических изменений. Поэтому устойчивость сетей, непрерывность сервисов, киберзащита и способность быстро восстанавливать инфраструктуру приобретают особое значение для всей отрасли.

Именно поэтому «Укртелеком» имеет весомое преимущество — практический опыт работы в экстремальных условиях. На протяжении нескольких лет полномасштабной войны компания поддерживает стабильную работу сети, восстанавливает поврежденную инфраструктуру и обеспечивает связь в самых сложных ситуациях. Этот опыт станет важным вкладом в общий профессиональный диалог в рамках ETIS.

«Устойчивость в телекоммуникациях — это не только технологии, но и ответственность», — подчеркнул генеральный директор «Укртелекома» Юрий Курмаз. По его словам, членство в организации позволит делиться приобретенным опытом поддержки и восстановления критической инфраструктуры в экстремальных условиях, а также вместе с европейскими партнерами укреплять безопасную и надежную цифровую инфраструктуру Европы.

Вступление в ETIS — очередной шаг «Укртелекома» к более глубокой интеграции в европейское телекоммуникационное пространство. Ранее, 1 июля 2025 года, генеральная ассамблея Connect Europe приняла решение о принятии компании в ассоциацию — «Укртелеком» стал ее 43-м участником и первой украинской компанией в организации, объединяющей таких отраслевых лидеров, как British Telecom, Telefonica и Orange.