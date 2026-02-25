UARU

Paramount улучшила предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию

Paramount та Warner Bros.
Фото: Getty Images

Paramount Skydance улучшила условия приобретения Warner Bros. Discovery (WBD) — теперь компания предлагает $31 за акцию вместо прежних $30, что может вытеснить Netflix из борьбы за медиагиганта. Об этом пишет Bloomberg.

Совет директоров WBD уже признал, что новое предложение может оказаться более выгодным, чем сделка со стриминговым сервисом Netflix. Напомним: в декабре 2025 года WBD согласилась продать кино- и телестудии и бизнес HBO компании Netflix за $27,75 за акцию — в общей сложности около $82,7 млрд, включая долг. По этому соглашению кабельные активы Warner Bros., в частности телеканалы CNN и TNT, должны были выделить в отдельную независимую компанию.

Paramount не только повысила цену, но и смягчила условия сделки. Компания предлагает $31 за акцию наличными с дополнительными выплатами в случае задержки закрытия сделки, обязуется выплатить $7 млрд отступных в случае ее срыва и покрыть $2,8 млрд, которые WBD должна выплатить Netflix в качестве компенсации за отказ от слияния. Кроме того, Paramount согласилась дать Warner Bros. возможность самостоятельно вести бизнес вплоть до завершения сделки. Финансовую основу обеспечивает личная гарантия основателя Oracle Ларри Эллисона — отца Дэвида Эллисона — на сумму $40,4 млрд.

Совет директоров WBD окончательного решения еще не принял. Если он признает предложение Paramount более выгодным, Netflix будет иметь четыре дня на ответ. Пока стриминговый сервис ситуацию не прокомментировал. Ранее исполнительный директор Netflix Тед Сарандос в интервью Би-Би-Си отказался отвечать на вопрос о возможном повышении ставок, отметив лишь, что компания «всегда была очень дисциплинированным покупателем». 20 марта WBD проведет внеочередное собрание акционеров, которым ранее рекомендовала поддержать слияние с Netflix.

Между тем оба предложения привлекли внимание американских законодателей. На слушаниях в Вашингтоне конгрессмены поднимали вопросы возможной монополизации рынка, последствий для кинотеатральной отрасли и роста цен для потребителей. Отдельно конгрессмены-демократы обратили внимание на связи семьи Эллисон с администрацией президента Трампа.

