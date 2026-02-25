Microsoft привлекает Starlink для интернетизации труднодоступных регионов мира

Microsoft заключила партнерство с оператором спутниковой связи Starlink компании SpaceX, чтобы расширить доступ к интернету в сельских и труднодоступных районах мира. Инициатива предусматривает интеграцию низкоорбитальной спутниковой связи с наземными широкополосными сетями. Цель — привлечь новые сообщества к цифровой экономике и глобальной системе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба Microsoft.

Центральным элементом сотрудничества является программа в Кении, где Microsoft вместе со Starlink и местным провайдером Mawingu Networks планирует подключить 450 общественных центров в недостаточно охваченных регионах. Речь идет, в частности, о фермерских кооперативах, центрах агрегации и точках доступа к сетевым технологиям. Спутниковая широкополосная связь сочетается здесь с обучением цифровым навыкам и облачными сервисами ИИ, направленными прежде всего на поддержку агропромышленного сектора и доступ к рынкам.

Отличие нынешнего подхода — акцент на финансово устойчивых моделях на уровне общин, а не только на расширении покрытия. По словам Microsoft, это соответствует национальным приоритетам развития стран-партнеров. Таким образом, инициатива выходит за рамки чисто технического проекта и приобретает черты долгосрочной стратегии цифрового вовлечения.

Усилия Microsoft в направлении цифрового доступа уже превысили первоначальные планы. Еще в 2022 году компания поставила цель подключить к интернету 250 млн человек к концу 2025 года, а фактически охватила более 299 млн пользователей во всем мире. На следующем этапе Microsoft намерена перенести акцент с наращивания покрытия на внедрение практических решений на основе ИИ в регионах со слабой инфраструктурой.

Партнерство отражает более широкую отраслевую тенденцию — переход к гибридным моделям подключения, сочетающим наземные оптоволоконные сети, беспроводную связь и низкоорбитальные спутники. Крупные облачные провайдеры и спутниковые операторы все чаще рассматривают доступ к интернету как базовую инфраструктуру для цифрового суверенитета и экономического роста в эпоху ИИ. О масштабах спроса свидетельствуют и показатели самого Starlink — сервис уже насчитывает более 10 млн активных абонентов в 160 странах и регионах мира.