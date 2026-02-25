UARU

UARU

Internet Archive достиг отметки в один триллион сохраненных веб-страниц

Новости
Internet Archive

Некоммерческий цифровой архив Internet Archive преодолел историческую отметку — триллион сохраненных веб-страниц. За этим достижением — почти три десятилетия непрерывной работы по архивированию интернет-контента, сообщает Popular Science.

Организация основана в 1996 году с миссией формировать «постоянную летопись эволюции интернета». Специализированные поисковые роботы автоматически обходят общедоступные сайты, а пользователи загружают материалы самостоятельно — от редких книг до аудиозаписей. Потребность в такой работе очевидна — цифровой контент чрезвычайно недолговечен и исчезает, как только кто-то перестает его поддерживать.

- Реклама -

В настоящее время хранилище насчитывает более 866 млрд веб-страниц и около 41 млн текстовых материалов. Ежедневно архив пополняется примерно на 500 млн страниц, а общий объем данных уже достиг 100 тыс. терабайт.

Впрочем, у проекта есть серьезная проблема. Крупные медиакомпании все чаще закрывают доступ к свежим публикациям — они опасаются, что материалы будут использованы для обучения генеративных систем искусственного интеллекта (ИИ). Это существенно затрудняет архивирование современного веба и угрожает сохранению цифрового наследия.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Internet Archive, однако, смотрят в будущее с оптимизмом. Там надеются, что вопрос доступа к контенту будет урегулирован, а проект сможет двигаться вперед — навстречу второму триллиону сохраненных страниц.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Microsoft привлекает Starlink для интернетизации труднодоступных регионов мира

Microsoft и Starlink подключат сельские районы к интернету, чтобы привлечь новые сообщества к цифровой экономике и глобальной системе ИИ.
Новости

Apple и Google тестируют сквозное шифрование RCS-сообщений между iOS и Android

RCS-сообщения между iPhone и Android получат сквозную защиту. Функция сейчас тестируется участниками программы предварительного доступа iOS.
Новости

В марте «Киевстар» отключит 3G в ряде населенных пунктов Харьковской, Николаевской, Ровенской и Ивано-Франковской областей

С 26 марта «Киевстар» отключит 3G в ряде городов и районов Харьковской, Николаевской, Ровенской и Ивано-Франковской областей Украины.
Новости

Google соединит четыре континента подводными оптоволоконными кабелями

Google проложит подводные оптоволоконные кабели между Америкой, Индией, Африкой и Австралией в рамках проекта America-India Connect.
Новости

Paramount улучшила предложение о покупке Warner Bros. Discovery до $31 за акцию

Paramount Skydance подняла ставку в борьбе за Warner Bros. Discovery, предложив $31 за акцию — больше, чем предлагает Netflix.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить